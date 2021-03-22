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«Надо опять мне заняться ею»: скопинский маньяк пошутил о своей жертве, которая трижды рожала от него, но с тех пор матерью не становилась

22.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Надо опять мне заняться ею»: скопинский маньяк пошутил о своей жертве, которая трижды рожала от него, но с тех пор матерью не становилась

Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», после освобождения из колонии шутит, что готов снова «заняться» одной из жертв, трижды родившей от него, но после больше не ставшей матерью.

В интервью Ксении Собчак Мохов признался, что радовался успехам жертв – Елены Самохиной и Екатерины Мартыновой, которых он в качестве секс-рабынь удерживал в подвале.

Бывший заключенный отметил, что сейчас «обе девочки замужем».

3 марта Мохов освободился из колонии после 17 лет заключения. Мужчина отбывал наказание за похищение двух несовершеннолетних девушек, в течение почти четырех лет он держал их в подвале, насиловал и истязал. Елене Самохиной на момент заточения было 17 лет, она трижды была беременна от Мохова. Девушка родила двоих детей в подземном бункере скопинского маньяка, он их отобрал; третий ребенок родился, когда женщина оказалась на свободе.

Фото: скриншот фильма «Скопинский маньяк: разговор на свободе»

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Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», после освобождения из колонии шутит, что готов снова «заняться» одной из жертв, трижды родившей от него, но...
 
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