«Надо опять мне заняться ею»: скопинский маньяк пошутил о своей жертве, которая трижды рожала от него, но с тех пор матерью не становилась

Источник материала: ОНТ

Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», после освобождения из колонии шутит, что готов снова «заняться» одной из жертв, трижды родившей от него, но после больше не ставшей матерью.

В интервью Ксении Собчак Мохов признался, что радовался успехам жертв – Елены Самохиной и Екатерины Мартыновой, которых он в качестве секс-рабынь удерживал в подвале.

Бывший заключенный отметил, что сейчас «обе девочки замужем».

3 марта Мохов освободился из колонии после 17 лет заключения. Мужчина отбывал наказание за похищение двух несовершеннолетних девушек, в течение почти четырех лет он держал их в подвале, насиловал и истязал. Елене Самохиной на момент заточения было 17 лет, она трижды была беременна от Мохова. Девушка родила двоих детей в подземном бункере скопинского маньяка, он их отобрал; третий ребенок родился, когда женщина оказалась на свободе.

Фото: скриншот фильма «Скопинский маньяк: разговор на свободе»

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