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В России таксист после конфликта с мужчиной откусил палец его жене
Источник материала: ОНТ
В Уссурийске (Приморский край, Россия) на парковке торгового центра таксист повздорил с мужчиной и откусил палец его жене. Об этом
В полицию поступила информация о том, что 41-летней женщине были причинены телесные повреждения.
Правоохранители установили, что 49-летний водитель такси повздорил с мужчиной, который находился на парковке вместе с женой. Конфликт перерос в драку. В результате инцидента таксист откусил женщине нижнюю фалангу мизинца левой руки.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Процессуальное решение будет принято после установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшей.
Фото: pixabay
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В Уссурийске (Приморский край, Россия) на парковке торгового центра таксист повздорил с мужчиной и откусил палец его жене. Об этом информирует РИА «Новости» со...
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