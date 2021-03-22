В России таксист после конфликта с мужчиной откусил палец его жене

Источник материала: ОНТ

В Уссурийске (Приморский край, Россия) на парковке торгового центра таксист повздорил с мужчиной и откусил палец его жене. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию поступила информация о том, что 41-летней женщине были причинены телесные повреждения.

Правоохранители установили, что 49-летний водитель такси повздорил с мужчиной, который находился на парковке вместе с женой. Конфликт перерос в драку. В результате инцидента таксист откусил женщине нижнюю фалангу мизинца левой руки.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Процессуальное решение будет принято после установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшей.

Фото: pixabay

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