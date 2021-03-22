|
Дональд Трамп решил создать собственную соцсеть, которая «изменит правила игры»
Источник материала: ОНТ
Экс-президент США Дональд Трамп в скором времени возобновит активность в социальных сетях на «собственной платформе», которая должна привлечь «десятки миллионов» пользователей. Об этом в эфире телеканала Fox News
Миллер подчеркнул, что соцсеть Трампа кардинально «изменит правила игры».
Миллер также отметил, что бывший президент США уже встречался с разработчиками для работы над проектом.
В свою очередь, Трамп подтвердил намерение запустить собственную соцсеть. Соответствующие слова политика
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент США Дональд Трамп в скором времени возобновит активность в социальных сетях на «собственной платформе», которая должна привлечь «десятки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)