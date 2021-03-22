Дональд Трамп решил создать собственную соцсеть, которая «изменит правила игры»

Источник материала: ОНТ

Экс-президент США Дональд Трамп в скором времени возобновит активность в социальных сетях на «собственной платформе», которая должна привлечь «десятки миллионов» пользователей. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник Трампа Джейсон Миллер.

Миллер подчеркнул, что соцсеть Трампа кардинально «изменит правила игры».

Миллер также отметил, что бывший президент США уже встречался с разработчиками для работы над проектом.

В свою очередь, Трамп подтвердил намерение запустить собственную соцсеть. Соответствующие слова политика прозвучали в подкасте The Truth with Lisa Boothe.

Фото: pixabay

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