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Леопард забрался в жилой дом, ранил пять человек и убил девочку
Источник материала: ОНТ
В штате Мадхья-Прадеш (Индия) в результате нападения леопарда погибла 11-месячная девочка. Хищник ранил еще пять человек. Об этом
Леопард был замечен в городе Индаур еще 10 марта. Сотрудники лесного департамента установили ловушку с приманкой, но зверь смог скрыться.
Утром леопард проник в жилой дом, укусил готовившую завтрак женщину и ранил ее мужа, пытавшегося прогнать хищника палкой. После животное сбежало в другой дом, где напало на ребенка.
Зверя удалось поймать лишь спустя сутки. В операции были задействованы 40 человек. Леопарда заблокировали в строящемся доме, набросили на него сеть и подстрелили дротиком с транквилизатором. К тому времени еще три человека были ранены хищником,
Леопарда обследовали, а после отпустили в лесу.
Через несколько дней пострадавшая от нападения зверя девочка умерла в больнице.
Фото: Pixabay
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В штате Мадхья-Прадеш (Индия) в результате нападения леопарда погибла 11-месячная девочка. Хищник ранил еще пять человек. Об этом информирует The Free Press Journal. Леопард...
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