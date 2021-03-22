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Леопард забрался в жилой дом, ранил пять человек и убил девочку

22.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Леопард забрался в жилой дом, ранил пять человек и убил девочку

В штате Мадхья-Прадеш (Индия) в результате нападения леопарда погибла 11-месячная девочка. Хищник ранил еще пять человек. Об этом информирует The Free Press Journal.

Леопард был замечен в городе Индаур еще 10 марта. Сотрудники лесного департамента установили ловушку с приманкой, но зверь смог скрыться.

Утром леопард проник в жилой дом, укусил готовившую завтрак женщину и ранил ее мужа, пытавшегося прогнать хищника палкой. После животное сбежало в другой дом, где напало на ребенка.

Зверя удалось поймать лишь спустя сутки. В операции были задействованы 40 человек. Леопарда заблокировали в строящемся доме, набросили на него сеть и подстрелили дротиком с транквилизатором. К тому времени еще три человека были ранены хищником, уточняет NDTV.

Леопарда обследовали, а после отпустили в лесу.

Через несколько дней пострадавшая от нападения зверя девочка умерла в больнице.

Фото: Pixabay

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В штате Мадхья-Прадеш (Индия) в результате нападения леопарда погибла 11-месячная девочка. Хищник ранил еще пять человек. Об этом информирует The Free Press Journal. Леопард...
 
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