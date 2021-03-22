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Прогноз погоды на 23 марта: температура воздуха ниже климатической нормы

22.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 23 марта: температура воздуха ниже климатической нормы

Тепла осталось ждать недолго. С середины недели начнется постепенная перестройка атмосферных процессов. Пока же сохраняется холодная, но спокойная погода.

23 марта погоду будет определять область высокого атмосферного давления. По её периферии продолжит поступать холодный воздух с Балтийского моря. Облаков станет меньше, осадки прекратятся, а ночью подморозит.

Итак, во вторник переменная облачность. Ночью и утром в западных и восточных районах пройдет небольшой кратковременный снег, днем без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Влажность до 50%. Ветер северный умеренный. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

К утру температура воздуха составит от 0°C по Гродненской области до -6°C по Витебской. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.

В середине дня – от 0°C по восточной половине до +4°C по юго-западу.

К вечеру температура немного понизится – -2…+1°C. Такой температурный режим до 3-х градусов ниже климатической нормы.

В последующие два дня погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Нас ждет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, на дорогах и тротуарах местами будет скользко. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха в среду ночью -2…-8°C, по северу при прояснениях до -10°C, днем от +2°C по северо-востоку до +9°C по юго-западу, в четверг еще на пару градусов теплее. Снег начнет интенсивно таять. Далее, до конца недели, температура продолжит постепенно повышаться, но без дождей не обойдется.

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Тепла осталось ждать недолго. С середины недели начнется постепенная перестройка атмосферных процессов. Пока же сохраняется холодная, но спокойная погода. 23 марта...
 
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