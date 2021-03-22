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Неделя финансовой грамотности в Беларуси: ученики более 50 школ «сыграли» на валютно-фондовой бирже
Источник материала: ОНТ
Правила финансового поведения для будущих инвесторов. Ученики больше полусотни школ по всей стране «сыграли» сегодня на валютно-фондовой бирже. Правда, участвовали не в торгах, а в викторинах. Так прошёл первый тематический урок на этой неделе – международной финансовой грамотности. И начался он с символического удара в биржевой колокол.
На связь со школьниками вышел топ-менеджмент Национального банка и Белорусской валютно-фондовой биржи. Эксперты рассказали, как сберечь и умножить свои деньги. Советы поколению Z о том, как не попасться на удочку мошенников, не лишние уже сейчас. А вот базовые знания инвестирования точно пригодятся в будущем. Неделя финансовой грамотности, или, как её ещё называют, Глобальная неделя денег, проходит в этом году онлайн во всём мире. Беларусь участвует в проекте с 2012 года.
Грамотной не только устной и письменной речи, но и финансовой от школьников требует сама жизнь. В 2020-м сумма потерь от киберпреступлений превысила 4 миллиарда долларов. Это рекорд. Больше всего жертв, 240 тысяч, от фишинга и фарминга. Это когда мошенники просят перейти по подложной ссылке или перенаправляют пользователя на ложный сайт. Цель одна – получить секретные данные и украсть деньги.
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Правила финансового поведения для будущих инвесторов. Ученики больше полусотни школ по всей стране «сыграли» сегодня на валютно-фондовой бирже. Правда,...
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