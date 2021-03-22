Неделя финансовой грамотности в Беларуси: ученики более 50 школ «сыграли» на валютно-фондовой бирже

Источник материала: ОНТ

Правила финансового поведения для будущих инвесторов. Ученики больше полусотни школ по всей стране «сыграли» сегодня на валютно-фондовой бирже. Правда, участвовали не в торгах, а в викторинах. Так прошёл первый тематический урок на этой неделе – международной финансовой грамотности. И начался он с символического удара в биржевой колокол.





На связь со школьниками вышел топ-менеджмент Национального банка и Белорусской валютно-фондовой биржи. Эксперты рассказали, как сберечь и умножить свои деньги. Советы поколению Z о том, как не попасться на удочку мошенников, не лишние уже сейчас. А вот базовые знания инвестирования точно пригодятся в будущем. Неделя финансовой грамотности, или, как её ещё называют, Глобальная неделя денег, проходит в этом году онлайн во всём мире. Беларусь участвует в проекте с 2012 года.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси: «Я считаю, что молодые люди у нас активные пользователи всех услуг в интернете, в том числе и финансовых. И им также, как взрослым, надо быть острожными и соблюдать правила безопасности: не переходить по ссылкам незнакомым, не говорить никому никакой конфиденциальной информации. На этой неделе банки, лизинговые компании откроют свои двери для ребят и расскажут об обзорностях своей работы, о правилах финансового поведения».

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи: «Мы растим современных людей, современных людей, которые знают, как инвестировать, во что инвестировать, знают, как использовать технологические решения. Физическим лицам мы можем предложить пока через банки участвовать в валютных торгах, то есть покупать валюту на бирже. Приобретать ценные бумаги эмиссионные: акции и облигации. Понятно, что облигации как долговой инструмент более интересны. Есть хороший процент по ценным бумагам, он не облагается налогом, поэтому это очень эффективно и полезно».

Грамотной не только устной и письменной речи, но и финансовой от школьников требует сама жизнь. В 2020-м сумма потерь от киберпреступлений превысила 4 миллиарда долларов. Это рекорд. Больше всего жертв, 240 тысяч, от фишинга и фарминга. Это когда мошенники просят перейти по подложной ссылке или перенаправляют пользователя на ложный сайт. Цель одна – получить секретные данные и украсть деньги.

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