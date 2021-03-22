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МВД: скандальную Карину Малиновскую уличили в афере с «декретными»

22.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД: скандальную Карину Малиновскую уличили в афере с «декретными»

Гродненские правоохранители выявил свыше 10 случаев необоснованного получения пособия по уходу за ребенком до трех лет. По некоторым фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество. Среди фигурантов, которые находятся за пределами Беларуси, – скандально известная Карина Малиновская. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что минувшей осенью 20-летняя Малиновская «прогремела» в Сети заявлениями о выкидыше после избиения силовиками. Новость была фейком, после распространения которого жительница Гродно с полуторагодовалой дочкой отправилась в Польшу, где живет до сих пор и откуда «подогревает» протестную активность в интернете.

Установлено, что белоруска до недавнего времени исправно получала белорусские «декретные». Законных оснований на это она не имела, так как при выезде за границу более чем на два месяца Малиновская обязана была уведомить об этом органы соцзащиты. 

О своем отъезде эмигрантка в компетентные органы не сообщила. Выплаты были бы приостановлены. 

Известно, что в Польше Карина Малиновская тратила «декретные» на такси, покупки и посещение ресторанов.


Фото: скриншот видео МВД

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Гродненские правоохранители выявил свыше 10 случаев необоснованного получения пособия по уходу за ребенком до трех лет. По некоторым фактам возбуждены уголовные...
 
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