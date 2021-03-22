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В Украине на антиковидный протест вышли украинские предприниматели

22.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине на антиковидный протест вышли украинские предприниматели

Протест против карантина в Украине: на улицу вышли украинские предприниматели. 


Акция началась на майдане Независимости, затем толпа направилась к зданию правительства. Перекрыто движение по улице Грушевского в Киеве. Люди требуют разрешить им работать в период карантина и выступают против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. Эта акция предпринимателей в Украине уже не первая. Ранее Владимир Зеленский распорядился создать координационный совет для решения проблем микробизнеса. Однако ситуация до сих пор вынуждает людей отстаивать свои права на улицах.    

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Протест против карантина в Украине: на улицу вышли украинские предприниматели.  Акция началась на майдане Независимости, затем толпа направилась к зданию...
 
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