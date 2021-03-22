Беларусь и Россия намерены защитить свое медиапространство

Источник материала: ОНТ

Не допускать переписывания истории и противодействовать искаженной интерпретации современных процессов и событий. Беларусь и Россия намерены активизировать работу над сопряжением национальных законодательных баз, чтобы защищать свое медиапространство. 22 марта в Москве эту тему обсуждали союзные парламентарии.

Заседание комиссии по информационной политике впервые за год прошло в очном формате. Поводом стало заметно усилившееся в последнее время внешнее давление и на Беларусь, и на Россию. Депутаты приняли решение внести изменения в ранее подготовленный план по созданию общего информационного пространства на 2021–2025 годы. Особое внимание теперь будет уделено Интернету, а именно единым механизмам блокировки зарубежных каналов, которые распространяют деструктивную информацию. Кроме того, есть предложение усилить роль Союзных СМИ для расширения собственного позитивного интеграционного контента.

Геннадий Давыдько, председатель Комиссии парламентского собрания по информационной политике: «Это крайне важно. В связи с обострением противостояния, которое ожидается в связи с сентябрьскими выборами в РФ, ну, и, собственно, не будет ослабевать давление на нашу страну, поскольку средства очень мощные агрессивным Западом сориентированы именно на разрушение белорусской государственности… Болевые точки у нас – это интернет-пространство, социальные сети. Нам надо привести законодательство в соответствии с мировыми стандартами, когда мы говорим о мировых стандартах, все думают, что это будет полёгка. Да нет, жесточайшее законодательство и в Америке, и в Европе. Наше законодательство в области СМИ – оно хорошее, но оно выглядит очень мягким».

Владимир Афонский, заместитель председателя Комиссии парламентского собрания по информационной политике: «Одна из основных проблем – это иностранная юрисдикция тех СМИ, которые вещают на территории России и Беларуси. Задача наша, парламентариев, не допускать наличия искаженной информации, не допускать информации, которая переписывает историю. Создать условия, чтобы и эти СМИ, которые имеют ни российскую, ни белорусскую юрисдикцию, они транслировали тот контент, который не искажает историческую правду, который доставляет информацию, которая соответствует действительности, а не пытается раскачать ситуацию».

Коснулись депутаты и вопроса отмены роуминга в Союзном государстве. Ожидается, что все процедуры по его отмене могут быть завершены ко 2 апреля – Дню единения народов Беларуси и России.

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