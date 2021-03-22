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Беларусь и Россия намерены защитить свое медиапространство
Источник материала: ОНТ
Не допускать переписывания истории и противодействовать искаженной интерпретации современных процессов и событий. Беларусь и Россия намерены активизировать работу над сопряжением национальных законодательных баз, чтобы защищать свое медиапространство. 22 марта в Москве эту тему обсуждали союзные парламентарии.
Заседание комиссии по информационной политике впервые за год прошло в очном формате. Поводом стало заметно усилившееся в последнее время внешнее давление и на Беларусь, и на Россию. Депутаты приняли решение внести изменения в ранее подготовленный план по созданию общего информационного пространства на 2021–2025 годы. Особое внимание теперь будет уделено Интернету, а именно единым механизмам блокировки зарубежных каналов, которые распространяют деструктивную информацию. Кроме того, есть предложение усилить роль Союзных СМИ для расширения собственного позитивного интеграционного контента.
Коснулись депутаты и вопроса отмены роуминга в Союзном государстве. Ожидается, что все процедуры по его отмене могут быть завершены ко 2 апреля – Дню единения народов Беларуси и России.
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Не допускать переписывания истории и противодействовать искаженной интерпретации современных процессов и событий. Беларусь и Россия намерены активизировать...
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