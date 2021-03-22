Мать и дочь погибли в озере из-за путаницы с педалями в машине

Источник материала: ОНТ

В Кедахе (Малайзия) женщина-водитель перепутала педали и вместе с пассажиром утонула в озере. О трагедии информирует Kosmo.

Вечером 21 марта 20-летняя девушка и ее 60-летняя мать утонули в озере на машине Proton Persona. Одна из женщин была за рулем авто.

Согласно предварительным данным, автомобиль стоял на парковке возле озера. Правоохранители считают, что женщина-водитель перепутала педали, из-за чего автомобиль съехал в воду.

Тела жертв были извлечены из озера через два часа после инцидента.

Фото: pixabay

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