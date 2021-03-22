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Топ-10 самых красивых детей российских знаменитостей

22.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Топ-10 самых красивых детей российских знаменитостей

Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, и мы полностью согласны с этим выражением. Вы только посмотрите, какие красивые дети рождаются у наших любимых звезд!


Никита Пресняков, 29 лет – сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего, внук легендарной Аллы Пугачевой


Теона Омарова, 5 лет дочь Ксении Бородиной 


Лиза и Гарри Галкины, 7 лет дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина


Стефания Маликова, 21 год дочь Дмитрия Маликова


Саша (Гном Гномыч) Плющенко, 8 лет сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко


Анна Стрюкова, 25 лет дочь Анастасии Заворотнюк 


 Ариэла Самойлова (9 лет), Лея Самойлова (6 лет), Майя Самойлова (3 года) дочки Джигана


Кирилл Нагиев, 31 год сын Дмитрия Нагиева


Алла-Виктория (9 лет) и Мартин-Кристин Киркоровы (8 лет) дети Филиппа Киркорова 


Алеся Кафельникова, 22 года дочь Евгения Кафельникова



Фото: ok-magazine.ru, msn.com, searchnews.info, starhit.ru, ru.hellomagazine.com, woman.ru, peopletalk.ru, pinterest.com, eva.ru, woman.ru, tatler.ru

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Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, и мы полностью согласны с этим выражением. Вы только посмотрите, какие красивые дети рождаются у наших любимых звезд! ...
 
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