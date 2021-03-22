Топ-10 самых красивых детей российских знаменитостей

Источник материала: ОНТ

Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, и мы полностью согласны с этим выражением. Вы только посмотрите, какие красивые дети рождаются у наших любимых звезд!





Никита Пресняков, 29 лет – сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего, внук легендарной Аллы Пугачевой





Теона Омарова, 5 лет – дочь Ксении Бородиной





Лиза и Гарри Галкины, 7 лет – дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина





Стефания Маликова, 21 год – дочь Дмитрия Маликова





Саша (Гном Гномыч) Плющенко, 8 лет – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко





Анна Стрюкова, 25 лет – дочь Анастасии Заворотнюк





Ариэла Самойлова (9 лет), Лея Самойлова (6 лет), Майя Самойлова (3 года) – дочки Джигана





Кирилл Нагиев, 31 год – сын Дмитрия Нагиева





Алла-Виктория (9 лет) и Мартин-Кристин Киркоровы (8 лет) – дети Филиппа Киркорова





Алеся Кафельникова, 22 года – дочь Евгения Кафельникова









Фото: ok-magazine.ru, msn.com, searchnews.info, starhit.ru, ru.hellomagazine.com, woman.ru, peopletalk.ru, pinterest.com, eva.ru, woman.ru, tatler.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram