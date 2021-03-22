Источник материала: Хартия'97

Ученые доказали, что счастью можно научиться 22.03.2021, 19:34

А еще дали подсказки, как именно.

Итальянские ученые Университета Тренто собрали группу добровольцев, которые проходили обучение по специальной программе целых девять месяцев, передает mail.ru .

Чтобы понять механизм возникновения ощущения счастья, участники эксперимента изучали основы нейробиологии, психологии, медитативные практики и философию буддизма.

Добровольцы посещали лекции, где им рассказывали про стресс, тревогу, нейропластичность, боль, удовольствие, позитивные и негативные эмоции. Также они занимались западными и буддистскими созерцательными практиками, участвовали в дискуссиях, а дома смотрели видеокурсы.

Показатели психологического благополучия замеряли до и после обучения. Кроме того, на каждом этапе курса проводилось новое анкетирование.

Выяснилось, что в конце у всех участников в несколько раз снизился уровень тревоги. Все они отмечали в анкетах, что стали счастливее, реже испытывали гнев и мыслили позитивнее.

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