Источник материала: Хартия'97

Венецианская комиссия опубликовала отчет по ситуации в Беларуси 22.03.2021, 19:20

Фото: Reuters

В документе приводится информация о событиях, происходивших в стране с августа 2020 года.

Венецианская комиссия — орган при Совете Европы, занимающийся вопросами права — 22 марта опубликовала отчёт по ситуации в Беларуси. В многостраничном документе приводится информация о событиях, происходивших в стране с августа 2020 года, а также анализируется белорусское законодательство.

Венецианская комиссия призывает белорусские власти пересмотреть наказания за массовые мероприятия. По мнению экспертов, решающую важность при выборе наказания должно иметь то, были ли уличные акции насильственными, передает euroradio.fm .

"Судя по всему, демонстранты не применяли физического насилия и не призывали к таковому по отношению к организациям или отдельным лицам. Протестное движение не может само по себе быть основанием для возбуждения уголовного дела", — заявляют в комиссии.

Венецианская комиссия отмечает и то, что возможность критики власти и выражения своих идей и взглядов должна быть обеспечена, если она не принимает насильственных форм.

"Мирные демонстрации в принципе не должны подвергаться угрозе сурового наказания, такого, как тюремное заключение или большие штрафы. Эти соображения относятся к статье 23.24 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает серьезные административные штрафы и задержание / лишение свободы", — отмечается в докладе.

Тут важно заметить, что в редакции Административного кодекса от 1 марта статья об участии в несанкционированных массовых мероприятиях поменяла номер. Теперь это 24.23.

Венецианская комиссия рекомендовала официальному Минску уточнить несколько действующих статей Уголовного кодекса. В том числе ст. 293, ст. 341, ст. 342 и ст. 363, потому что они имеют слишком широкое пространство для трактовок. Опять же, по мнению комиссии, здесь важно уточнять, что наказание предусмотрено только за насилие.

Статьи УК за "оскорбление президента" и "осквернение государственных символов" в Венецианской комиссии также считают проблемными, потому что они могут быть применены с целью преследования мирных протестующих и также допускают широкие трактовки.

В докладе отмечается, что, с учётом слишком сложной процедуры получения санкции на проведение массовых мероприятий, власти должны "смириться" с мирными протестами, пусть даже они проводятся без согласования.

В целом установленными процедурами проведения массовых мероприятий в Беларуси Венецианская комиссия недовольна — законодательную базу, полагают эксперты, надо пересмотреть. Комиссия снова заявила о готовности вступить в диалог с белорусскими властями по уточнению законодательства, чтобы оно соответствовало принципам прав человека и международных обязательств, которые приняла на себя Беларусь.

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