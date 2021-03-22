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CNN рассказал о репрессиях белорусских властей и показал жуткие кадры
22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный телеканал выпустил материал о событиях в Беларуси. В нем он использовал эксклюзивные кадры, которые предоставил By_Pol.
В частности, CNN
— Они ударили меня снова. Вероятно, я получил черепно-мозговую травму, поскольку я начал чувствовать сильное головокружение. Мне вообще было трудно двигаться, — рассказывает CNN мужчина.
Затем милиционер пригрозил использовать дубинку, попросил у коллег презерватив и взял нож:
— Этим ножом он разрезал мое нижнее белье и опять попросил дать пароль. Я вновь отказался, и тогда он сделал то, что сделал.
Эксклюзивно для CNN By_Pol предоставила кадры налета силовиков на автомобиль, увозивший протестующих с митинга в центре Минска 13 сентября 2020 года. На видео видно, как милиционеры стреляют по машине. Людей силой вытаскивают из салона и бросают на землю лицом вниз. Лежачих бьют ногами. Двое мужчин среди задержанных истекают кровью, один из них сильно.
Другие кадры не менее шокирующие.
Также CNN описывает и показывает последствия октябрьского протеста, после которого десятки задержанных демонстрантов были вынуждены стоять в переполненном коридоре отделения милиции лицом к стене, склонив головы: одни истекали кровью, другие мучались от боли из-за нанесенных побоев и ранее использованного против них слезоточивого газа.
Сотрудник милиции проходил между задержанными, узнавая у них подробности и причины задержания на митинге. По словам очевидцев, все они были потрясены, и большинство вскоре попало под уголовное преследование.
На кадрах запечатлено, как милиционеры проходят мимо лежащего на полу без сознания подростка, у которого, по данным CNN, начался эпилептический приступ. Силовики время от времени пинали молодого человека ногами, чтобы проверить, реагирует ли он. «Ты мальчик или девочка?» — кричали «правоохранители». Позднее несовершеннолетний был отпущен на свободу.
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Известный телеканал выпустил материал о событиях в Беларуси. В нем он использовал эксклюзивные кадры, которые предоставил By_Pol.
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