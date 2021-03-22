Водитель каршеринга скрывался от ГАИ — снес дорожный знак, а потом врезался в дерево (видео)

Источник материала: Onliner

В минувшую субботу около полседьмого утра на улице Кижеватова сотрудники ГАИ обратили внимание на каршеринговый Kia. Машина неуверенно двигалась со стороны Брестской в сторону Вирской. Инспекторы подали знак об остановке, но водитель проигнорировал — началась погоня, сообщает УГАИ Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ включили красные и синие маячки, подали звук и стали преследовать иномарку. Но на Брилевской водитель не справился с управлением и наехал сначала на дорожный знак, а потом и на дерево.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.









«В ходе разбирательства было установлено, что водитель Kia в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — две промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушителя», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

ГАИ напоминает, что с 1 марта ужесточилось наказание нетрезвых водителей. Теперь за 0,3—0,8 промилле алкоголя водителю грозит штраф 100 базовых и лишение права управления на 3 года, а если обнаружат свыше 0,8 промилле — штраф 200 базовых с лишением права управления на 5 лет.