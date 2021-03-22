Вопросы о «письмах счастья» за техосмотр: что, кому и как часто?

Источник материала: Onliner

В конце прошлой недели редакция Onliner получила неподтвержденную информацию о том, что ГАИ начинает рассылку «писем счастья» за отсутствие техосмотра. В пятницу мы попытались проверить эти сведения и в ГАИ Минска, и в МВД, однако нигде эту информацию не подтвердили. А в понедельник последовало официальное уведомление: рассылка тех самых «писем счастья» за техосмотр уже началась.

Кого будут наказывать за непройденный техосмотр?

Как и в случае с «письмами счастья» за превышения скорости и нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств, постановление за непройденный техосмотр будет выноситься в отношении собственника транспортного средства.

Для того, чтобы это стало возможным, должен был вступить в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, который теперь предусматривает возможность привлечения собственников транспортных средств к ответственности за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта на основании их фиксации специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме (ч. 1 ст. 4.8 КоАП).

При этом, ч. 3 ст. 4.8 КоАП определено, что собственник (владелец) транспортного средства не подлежит административной ответственности, если при ведении административного процесса будет установлено, что в момент фиксации административного правонарушения соответствующее транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

А всех ли будут привлекать?

Наш источник утверждает, что за техосмотр в автоматическом режиме будут «ловить» не всех подряд, а лишь привлекать в конкретных случаях. По крайней мере пока.

Предполагается такой механизм: к примеру, автомобиль попался за превышение скорости. Госномер определен, собственник транспортного средства установлен. Тогда и проверят, пройден ли техосмотр.

В официальном сообщении МВД на этот счет ничего не сказано.

А что, если машина оформлена на юрлицо?

Согласно новому КоАП, конкретно в случае фиксации административного правонарушения, выразившегося в эксплуатации в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, привлечению к административной ответственности подлежит юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником (владельцем) транспортного средства.

Для сравнения, если бы речь шла об иных административных правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта, ответственности подлежало бы физическое лицо, управлявшее транспортным средством на момент фиксации правонарушения.





Как это должно работать?

В целом для водителей мало что отличается, по сравнению с уже знакомыми принципами работы камер скорости. Автоматика фиксирует факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознает регистрационный знак и сверяет его с базой данных АИС «Белтехосмотр» на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. По крайней мере, так заверяет ГАИ.

При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление, которое он получит по почте.

Какие камеры будут «ловить» на техосмотр?

Пока до конца не понятно, о каких именно приборах идет речь: это могут быть устройства СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», может быть подключена система Beltoll. Также нельзя исключать датчики, которые устанавливают не стационарно, а используют в патрульных автомобилях, находящихся в потоке, в движении.

И какая ответственность?

Ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, предусмотрена ч. 4 ст. 18.11 КоАП (для физлиц) и ч. 5 ст. 18.11 КоАП (для юрлиц). В первом случае предусмотрен штраф в размере до трех базовых величин (до 87 рублей) и по ч. 8 ст. 18.11 — от двух до пяти базовых величин (от 58 до 145 рублей) за повторность в течение года.

Индивидуальные предприниматели и юрлица за эксплуатацию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, рискуют получить штраф в размере до 10 базовых величин (до 290 рублей).

Как видите, такой вариант, как предупреждение, вообще не предусмотрен. Однако, судя по информации, которую распространило МВД, в случае фиксации нарушения в автоматическом режиме автовладелец вправе рассчитывать именно на предупреждение (для первого раза).

По официальной информации, если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения. Вероятно, в этом случае также нужно ждать «письмо счастья», иначе как узнать о полученном предупреждении?

И уже со второго раза, как сообщается, собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины (14,5 рубля). При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо — собственник или владелец транспортного средства.

При этом в статье 8.3 КоАП утверждается: «Лицо, совершившее проступок, освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения при одновременном соблюдении следующих условий: 1) в течение одного года до совершения проступка на лицо не налагалось взыскание и лицо не освобождалось от ответственности; 2) признало факт совершения им правонарушения и выразило согласие на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения (за исключением случаев фиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами)».

Можно предположить, что в случае с фотофиксацией за техосмотр владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения, если нарушение зафиксировано впервые в течение года.

Если я попадусь на несколько камер — ждать несколько штрафов?

Все зависит от того, с какой периодичностью попадаться. Но в любом случае будет действовать принцип: не больше одного штрафа в день.

Допустим, по МКАД движется автомобиль с непройденным техосмотром, проезжает несколько камер фотофиксации. В итоге нужно ожидать только одно «письмо счастья».

«В соответствии с положениями нового КоАП, если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз», — отметили в МВД.

В этом существенное различие с тем, как наступает ответственность за превышение скорости, зафиксированное теми же камерами: там постановление придет за каждый зафиксированный автоматикой факт нарушения.

Как доехать на техосмотр после регистрации и не получить штраф?

Могут возникнуть вопросы исходя из разрешения ездить без ТО в течение 10 дней после регистрации. Этот срок закреплен в «Положении о порядке проведения гостехосмотра ТС и их допуска к участию в дорожном движении», утвержденном постановлением Совмина от 30.04.2008 №630. В пункте 7 указано: «ТС должно быть представлено для проведения гостехосмотра не позднее десяти дней после его госрегистрации».

Непонятно, как быть новым владельцам таких машин. Кому придут «письма счастья», собранные за этот период: продавцу или покупателю?

Ответ кроется в пункте 10.3 ПДД: «Водителю запрещается участвовать в движении на ТС, не прошедшем гостехосмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в движении».

Проще говоря, до ТО машина должна стоять, ездить на ней нельзя. Если беспрекословно следовать этому пункту Правил, новые владельцы должны завозить свои авто на техосмотр на лафете. Раньше на это закрывали глаза. Камеры, очевидно, не закроют — возникнут конфликтные ситуации. В теории при каждом обжаловании «письма» по указанной причине владельцу придется доказывать, что в момент, когда он попался на камеру, он ехал именно на станцию.

К слову, в МВД отметили, что в случае несогласия с принятым решением, оно может быть обжаловано в подразделении ГАИ по месту жительства в течение месяца со дня получения копии постановления.

И что, уже привлекают?

По нашей информации, да, постановления уже выписываются. Мы просим тех, кто получил «письмо счастья» за непройденный техосмотр, поделиться «счастьем» и написать нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

Будут ли теперь очереди на диагностических станциях?

Ели учесть, к какому ажиотажу привел один лишь слух о том, что по техосмотру начнется фотофиксация, то да, можно ожидать очередное появление длинных очередей из желающий получить допуск к участию в дорожном движении как можно скорее. В таком случае это будет третья такая волна в этом году. В первый раз, напомним, очереди выросли в самом начале года, когда от техосмотра был отвязан дорожный сбор.

А наклейку дадут?

Наши читатели из числа тех, кто уже успел пройти техосмотр, с сожалением констатируют: вместо наклейки выдают простую бумажку. Кстати, за нее необходимо заплатить 8,7 рубля (на месте оплатить нельзя, а через ЕРИП — можно).





Как часто нужно проходить техосмотр?

Легковые автомобили, используемые в коммерческих перевозках пассажиров, должны проходить гостехосмотр один раз в полгода.

Водителям легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло 10 и более лет, включая год выпуска, необходимо предоставлять автомобиль для прохождения гостехосмотра каждые 12 месяцев.

Легковые автомобили, кроме специальных легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло менее 10 лет, включая год выпуска, проходят гостехосмотр один раз в два года.

Как пройти с первого раза?

Универсальный рецепт не подскажем, но пару советов можем дать.

Перед посещением диагностической станции проверьте состояние стекол, нет ли на них повреждений, а также уберите с них все покрытия, в том числе пленочные.

Проверьте комплектацию транспортного средства на наличие огнетушителя, знака аварийной остановки и медицинской аптечки. На станциях, правда, уверяют, что уже не придираются из-за таких вещей, проверяя реальное состояние транспортного средства, но лучше не рисковать и подготовиться как следует.

Убедитесь, что работают внешние световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели, системы обдува и обогрева ветрового стекла. Проверьте уровни соответствующих жидкостей в резервуарах тормозной системы, системах охлаждения и смазки двигателя, стеклоомывателей.

Ну и помойте машину перед техосмотром. Обидно получить отказ из-за того, что автомобиль грязный, а отказать в таком случае имеют право.





Читайте также: