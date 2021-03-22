Дача для молодых. Как выглядят современные летние домики до 20 тысяч долларов недалеко от Минска

Источник материала: Tut.by

К началу дачного сезона сделали для вас подборку современных дач в пределах 50 километров от МКАД. И все они стоят не дороже 20 тысяч долларов.

За 14 800 долларов, в 40 км от МКАД

Дача находится в СТ «Ясень» Пуховичского района. До Минска — 40 км по Слуцкой трассе, до Руденска — шесть километров. В четырех километрах от товарищества — музейный комплекс «Дудутки». Вокруг СТ — лес, в трех километрах — озеро. Из транспорта ходят электрички, маршрутки, автобусы.









Дом — сборно-щитовой, построен в 1985 году. Общая площадь — 40 кв. м. Есть электричество, холодная вода. Отопление — печное, канализация — местная. В доме — три комнаты, кухня, веранда, санузел, мансарда.









Участок — 5,27 сотки, в первом ряду от леса. Высажены плодовые деревья и кусты, построена беседка.









За 16 000 долларов, в 46 км от МКАД

Дача находится в СТ «Боярские Черемушки» (д. Корсаковичи), Молодечненский район. Добраться до Минска можно на маршрутке или электричке. В объявлении пишут, что к даче идут хорошие подъездные пути.









Дом общей площадью 22,7 кв. м построен в прошлом году. Материал стен — дерево, утепление — минвата, крыша — мягкая черепица. Внутри дом отделан деревом. Есть электричество, вода (на участке). Туалет на улице.









Участок — 6 соток, с газоном, цветами, елями и другими декоративными растениями, а также выложенными дорожками.









За 17 000 долларов, в 40 км от МКАД

Дача находится в СТ «Весна-93» (д. Киевец), Воложинский район, как написано в объявлении, — «в живописном месте».









Дом — общей площадью 50 кв. м, построен в 2019 году. Стены — из дерева. Крыша — ондулин. В доме — летняя кухня и спальня. Есть электричество. У границы участка — скважина глубиной 69 м. Уже привезены кольца для канализационного люка.









Участок — 12 соток, облагорожен и огорожен забором из профилированного листа. Установлены откатные ворота. На территории расположены русская баня из бруса, туалет, высажены декоративные растения.









За 19 800 долларов, в 39 км от МКАД

Дача находится в СТ «Глобус-9», Молодечненский район. Рядом — лес с ягодными и грибными местами. Недалеко — река, небольшое лесное озеро. В пешей доступности (950 м и 1,2 км) — две остановки электричек и поездов. В округе также есть несколько магазинов продуктов, стройматериалов, мини-рынок. В сезон в СТ несколько раз в неделю приезжают автолавки.









Общая площадь этого сборно-щитового дома — 70,3 кв. м. Построен в 1986 году, а в прошлом году проведена реконструкция, капитальный и косметический ремонт. Дом утеплен. На первом этаже расположены три комнаты и кухня, на мансардном этаже — жилая комната, в цоколе — подвал, погреб и помещение для хранения садового инвентаря.









В доме есть электричество. Отопление — печное, водопровод — на участке (вода — сезонная). На улице — туалет и душевая (с подогревом воды)

Участок — 4,11 сотки. Высажены плодовые деревья и кустарники, построена беседка. Территория огорожена сеткой-рабицей.







