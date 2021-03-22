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CNN опубликовало видео, как силовик стреляет внутрь машины с протестующими в Минске

22.03.2021 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский телеканал CNN опубликовал несколько видео жестких задержаний в Минске. По информации издания, кадры были сняты регистраторами силовиков и переданы инициативой BYPOL. На записях виден момент применения оружия, причем неясно: речь идет о холостом выстреле или все же стреляли боевым патроном.



Одна из записей с видеорегистратора начинается с того, пишет Office Life, что машина милиции следует за белым внедорожником, полным протестующих. Дата на видео — 13 сентября. Как пишет CNN, на предоставленном BYPOL видео машина увозит активистов с марша в центре Минска. В следующее мгновение автомобиль останавливается, после чего его начинают штурмовать.

 
На видео видно, как по окнам машины бьют дубинками, а кто-то из силовиков стреляет по автомобилю. Протестующих силой выдергивают из машины и заставляют лечь на землю лицом вниз. На записях также видно, как некоторых лежащих бьют ногами.

Если судить по дате видео, ранее об этой истории рассказывал TUT.BY. В Минске силовики остановили белый внедорожником UAZ Patriot, в котором находились 11 пассажиров. На дороге на месте задержания позже видели кровь. В ГУВД Минска тогда прокомментировали, что водителя попросили предъявить документы и выйти из машины, но он отказался и попытался скрыться, после чего его начали преследовать и заблокировали служебным автомобилем ГАИ в районе улицы Камайской. В интервью водитель рассказал, что после задержания его отвезли в ЦИП на Окрестина, но в камеру не поместили, а отправили в больницу. В итоге у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа, ему наложили швы на ногу, а также обработали раны на голове и теле. Тогда мужчина ничего не рассказывал о применении силовиками оружия при задержании.
 
Теги: Минск
 
 
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Американский телеканал CNN опубликовал несколько видео жестких задержаний в Минске. По информации издания, кадры были сняты регистраторами силовиков и переданы...
 
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