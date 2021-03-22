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Советник Трампа раскрыл планы экс-президента по созданию своей соцсети

22.03.2021 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трамп может запустить собственную платформу через два-три месяца, заявил советник экс-президента. По его словам, она наберет десятки миллионов пользователей.


Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

По словам советника, пишет РБК.Ру, это будет крупная платформа, которая наберет десятки миллионов пользователей. Подробности о платформе, на которой Трамп собирается публиковать свои сообщения, Миллер не раскрыл.

Ранее Трамп использовал Twitter как основную площадку для выражения своего мнения, на его аккаунт были подписаны почти 89 млн пользователей. В январе соцсеть приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января, которые устроили сторонники Трампа.

В этот день конгресс США должен был утвердить результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых Трамп проиграл демократу Джо Байдену. Сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и штурмовали здание. Вытеснить их из Капитолия удалось лишь через несколько часов. В ходе столкновений силовиков и протестующих погибли пять человек.

«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — заявили в Twitter. Аккаунты Трампа в соцсетях Twitch, Facebook и Instagram также заблокировали на разные сроки в связи с беспорядками.

Сам экс-президент называл решение соцсетей цензурой и ограничением свободы слова.
 
 
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Трамп может запустить собственную платформу через два-три месяца, заявил советник экс-президента. По его словам, она наберет десятки миллионов пользователей.
 
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