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Советник Трампа раскрыл планы экс-президента по созданию своей соцсети
Источник материала: Партизан
Трамп может запустить собственную платформу через два-три месяца, заявил советник экс-президента. По его словам, она наберет десятки миллионов пользователей.
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)
Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News.
По словам советника,
Ранее Трамп использовал Twitter как основную площадку для выражения своего мнения, на его аккаунт были подписаны почти 89 млн пользователей. В январе соцсеть приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января, которые устроили сторонники Трампа.
В этот день конгресс США должен был утвердить результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых Трамп проиграл демократу Джо Байдену. Сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и штурмовали здание. Вытеснить их из Капитолия удалось лишь через несколько часов. В ходе столкновений силовиков и протестующих погибли пять человек.
«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — заявили в Twitter. Аккаунты Трампа в соцсетях Twitch, Facebook и Instagram также заблокировали на разные сроки в связи с беспорядками.
Сам экс-президент называл решение соцсетей цензурой и ограничением свободы слова.
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Трамп может запустить собственную платформу через два-три месяца, заявил советник экс-президента. По его словам, она наберет десятки миллионов пользователей.
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