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Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза

22.03.2021 20:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза
Фото: АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
79-летняя Вера Алентова неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов, однако не все операции пошли ей на пользу. Вследствие неудачных манипуляций с лицом у актрисы начались проблемы.

Пластический хирург Иван Володченков проанализировал фотографии артистки, сделанные за последние несколько лет. Он предположил, какие именно операции были проведены звезде советского кино, и рассказал, к чему это могло привести.

По словам специалиста, Вера Алентова минимум дважды ложилась на эндоскопию и прямую подтяжку лба. Эти процедуры помогают избавиться от нависания век и сделать взгляд более открытым. Однако на недавних фотографиях у актрисы заметна сильная асимметрия.

Хирург предположил, что вследствие пластики артистка не может нормально открывать и закрывать глаза.

«Верхнее веко справа поднимается хорошо. А вот слева наблюдается атрофия мышцы, отвечающей за поднятие левого века», – говорит Володченков.


Также эксперт отметил, что блефаропластику Вера Алентова делала четыре или пять раз. В качестве доказательств он привел то, что если сравнивать фотографии звезды, то почти каждые два года у нее наблюдается разный разрез глаз. Еще у звезды фильма «Москва слезам не верит» заметна асимметрия наружных уголков глаз. По словам хирурга, это можно было бы исправить, но у артистки уже развился фиброз тканей.

Как оказалось, нос Вера Алентова также корректировала, причем, вероятно, не единожды. На это указывает разница в размерах ноздрей. Губы актрисы тоже претерпели изменения – по мнению Володченкова, в них установлены филлеры. Впрочем, сама артистка никак не комментирует свою внешность, они ни разу не признавалась, что прибегала к услугам пластических хирургов.
 
 
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Пластический хирург Иван Володченков проанализировал фотографии артистки.
 
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