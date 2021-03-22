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Фото: АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

«Верхнее веко справа поднимается хорошо. А вот слева наблюдается атрофия мышцы, отвечающей за поднятие левого века», – говорит Володченков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза Пластический хирург Иван Володченков проанализировал фотографии артистки.

Пластический хирургпроанализировал фотографии артистки, сделанные за последние несколько лет. Он предположил, какие именно операции были проведены звезде советского кино, и рассказал, к чему это могло привести.По словам специалиста,минимум дважды ложилась на эндоскопию и прямую подтяжку лба. Эти процедуры помогают избавиться от нависания век и сделать взгляд более открытым. Однако на недавних фотографиях у актрисы заметна сильная асимметрия.Хирург предположил, что вследствие пластики артистка не может нормально открывать и закрывать глаза.Также эксперт отметил, что блефаропластику Вера Алентова делала четыре или пять раз. В качестве доказательств он привел то, что если сравнивать фотографии звезды, то почти каждые два года у нее наблюдается разный разрез глаз. Еще у звезды фильма «Москва слезам не верит» заметна асимметрия наружных уголков глаз. По словам хирурга, это можно было бы исправить, но у артистки уже развился фиброз тканей.Как оказалось, нос Вера Алентова также корректировала, причем, вероятно, не единожды. На это указывает разница в размерах ноздрей. Губы актрисы тоже претерпели изменения – по мнению Володченкова, в них установлены филлеры. Впрочем, сама артистка никак не комментирует свою внешность, они ни разу не признавалась, что прибегала к услугам пластических хирургов.