Источник материала: UDF



Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А как же Прилучный? Карпович вышла замуж Совсем недавно артист впервые вывел новую избранницу в качестве «официальной» возлюбленной.

Совсем недавно артист впервые вывел новую избранницу в качестве «официальной» возлюбленной. Ранее он называл ее то помощницей, то подругой, то няней. Близкие Прилучного отмечали, что подобное отношение удивляло всех, а сама Карпович совсем не радовалась происходящему.Теперь Павел вывел даму сердца в свет, но некоторые присутствующие отметили, что она вела себя крайне скованно и отстраненно. СМИ подчеркивали, что Павел якобы мог взяться за старое и запугать актрису. Однако правда известна лишь им двоим.Ситуация приняла новый оборот. Многие пользователи заметили на безымянном пальце правой руки Мирославы золотое кольцо. Оно очевидно присутствует на всех последний снимках, из чего подписчики быстро сделали вывод: скорее всего речь идет о тайной свадьбе, либо кольцо пока помолвочное, а все самое интересное еще впереди.Открытым остался лишь один вопрос. Неужели только недавно разобравшийся с разводом Павел так быстро решился на важный шаг с новой женщиной? Поклонники предполагают, что в деле может быть замешан и другой мужчина. Однакоигнорирует все вопросы публики и продолжает жить в свое удовольствие. Никаких комментариев пока не последовало и от