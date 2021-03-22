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А как же Прилучный? Карпович вышла замуж

22.03.2021 20:02 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

А как же Прилучный? Карпович вышла замуж
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Роман Мирославы и Павла является одним из самых обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе. Видимо, в жизни одного из них наметился новый этап.

Совсем недавно артист впервые вывел новую избранницу в качестве «официальной» возлюбленной. Ранее он называл ее то помощницей, то подругой, то няней. Близкие Прилучного отмечали, что подобное отношение удивляло всех, а сама Карпович совсем не радовалась происходящему.

Теперь Павел вывел даму сердца в свет, но некоторые присутствующие отметили, что она вела себя крайне скованно и отстраненно. СМИ подчеркивали, что Павел якобы мог взяться за старое и запугать актрису. Однако правда известна лишь им двоим.

Ситуация приняла новый оборот. Многие пользователи заметили на безымянном пальце правой руки Мирославы золотое кольцо. Оно очевидно присутствует на всех последний снимках, из чего подписчики быстро сделали вывод: скорее всего речь идет о тайной свадьбе, либо кольцо пока помолвочное, а все самое интересное еще впереди.

Открытым остался лишь один вопрос. Неужели только недавно разобравшийся с разводом Павел так быстро решился на важный шаг с новой женщиной? Поклонники предполагают, что в деле может быть замешан и другой мужчина. Однако Мирослава Карпович игнорирует все вопросы публики и продолжает жить в свое удовольствие. Никаких комментариев пока не последовало и от Павла Прилучного.
 
 
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Совсем недавно артист впервые вывел новую избранницу в качестве «официальной» возлюбленной.
 
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