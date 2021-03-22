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Гороскоп на вторник / shutterstock

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 23 марта: что ждет завтра Тельцов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака Телец завтра будет слишком спешить с принятием решений, совсем забыв подумать перед этим.

Об этом пишетЗавтра на первом месте у Овна будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Вы захотите провести с семьей максимум времени.Телец завтра будет слишком спешить с принятием решений, совсем забыв подумать перед этим. Постарайтесь все же не наломать дров.Завтра Близнецы будут настроены добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным.Рак завтра не будет сидеть сложа руки. Вашей продуктивности можно будет только позавидовать.Льву завтра лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих. Ваша кипучая энергия будет сильно раздражать окружающих.Завтра жизненный потенциал Девы будет на высоте, даже если они сами этого не заметят. Вам удастся выполнить много планов за этот день.Спорит с Весами завтра будет совершенно бесполезно. Они будут упрямиться и не захотят уступать даже в самых малозначительных деталях.Завтра Скорпиону лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души.Стрельцы завтра будут настроены на войну и неважно с кем. Главное для них - выплеснуть негативную энергию.Завтра Козерога может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной.Завтра Водолей будет действовать с удвоенной энергией и решительностью. Вы можете свернуть горы в этот день.Завтра уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Рыб. Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Рыбам захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку.