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Видеофакт. Обработал руки антисептиком, перекрестился – и украл из церкви пожертвования
Источник материала: Навiны
В минувшие выходные неизвестный мужчина совершил кражу в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в городе Свалява Закарпатской области Украины. Преступление попало на камеру видеонаблюдения, сообщает
Видеокадры из храма появились на странице в Facebook римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии.
На них видно, как мужчина заходит в храм, берет на столике у входа и прячет в карман несколько медицинских масок. Потом обрабатывает руки антисептиком, крестится, проверяет, нет ли никого поблизости, и забирает деньги из коробки для пожертвований.
Не спеша надев похищенную маску, жулик покидает церковь.
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В минувшие выходные неизвестный мужчина совершил кражу в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в городе Свалява Закарпатской области Украины. Преступление попало...
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