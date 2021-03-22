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Записки из СИЗО Юлии Слуцкой: «Вероника сказала: «Камера 83 — самое лучшее, что было у меня в жизни»

22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На странице основательницы Пресс-клуба в Facebook время от времени появляются «Записки из СИЗО», которые размещает ее дочь, пока мама ожидает суда.

Записки из СИЗО Юлии Слуцкой: «Вероника сказала: «Камера 83 — самое лучшее, что было у меня в жизни»

Фото из аккаунта Юлии Слуцкой в Фейсбуке

Очередная история — про любовь за решеткой.

— Где-то в мужском корпусе СИЗО номер 1 на Володарского, у парня по имени Вадим (имя изменено) умер отец, — пишет Юлия Слуцкая. — Умер от сердечного приступа узнав, что сын попал в тюрьму. Вадима не отпустили даже на похороны, ссылаясь на ковид.

У парня случилась сильнейшая депрессия. Он собирался покончить жизнь самоубийством.

Вероника, моя сокамерница, работала «минером» в интернет-магазине — делала закладки с наркотиками. Веронике около 30. У нее длинные, гладкие, очень темные волосы, она стройная, и очень энергичная. Она умница. Прекрасно поет, танцует. Хозяйственная, умеет брать на себя ответственность.  Вероника получила 12 лет (Прокурор просил десять!) В ожидании суда, а потом ответа на апелляцию, она провела сначала в Жодинской тюрьме, а потом на Володарке 14 месяцев.

На правах старожила Вероника ощущала себя старшей по камере, и реально была ей: следила за тем, чтобы соблюдался порядок, решала общие для камеры вопросы - типа выдать вторые одеяла в морозы, или вкрутить перегоревшую лампочку.

От наркотиков, тюрьмы и огромного срока впереди у Вероники довольно расшатанная психика, и очень громкий голос. Штормило ее — штормило всю камеру.

Переписка между заключенными запрещена, но каким-то образом эти двое — Вероника и Вадим — начали переписываться.

Письма становилась все пространнее, а разговоры (ребята каким-то образом перекрикивались и перестукивались) все горячее. К тому моменту, когда я оказалась в камере, Вероника еженедельно исписывала по 50 листов А4. Писала обо всем, что с ней происходит в камере, о своих мечтах и фантазиях, о своем прошлом опыте. Иногда с фантазиями помогали девочки. Фрагменты писем Вадима ежедневно зачитывались вслух. Его фото все время висело перед глазами Вероники.

«Люблю! До миллиона планет!» — звучало каждый день в тюремном дворе.

Иногда влюбленные ругались. Инициатором была Вероника. Вадим что-то не так услышал или не то ответил. И тогда в камере повисали тучи. Девочки дружно утешали Веронику, уговаривали ее смилостивиться.

Вадим и Вероника никогда не виделись, но тем не менее он сделал предложение. И Вероника согласилась, конечно. В письмах обсуждались подробные планы.

Несколько недель назад Вероника уехала в Гомельскую колонию. Вадим остался на Володарке. Вероника очень надеялась, что всеми правдами и неправдами ей удастся повидать своего жениха до отъезда, но не случилось.

Перед отъездом, рыдая, Вероника сказала: «Камера 83 в СИЗО номер 1 — самое лучшее, что было у меня в жизни. Вы — мои первые подруги, у меня в жизни никогда не было подруг. Только тут я поняла, что подруги бывают!»

Юлия Слуцкая: «Политическая девочка Тоня уступила мне свою шконку. Для тюремных нравов это совсем не типично»

 
 
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На странице основательницы Пресс-клуба в Facebook время от времени появляются «Записки из СИЗО», которые размещает ее дочь, пока мама ожидает суда.
 
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