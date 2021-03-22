Нацбанк назвал основные показатели экономики за последний год. Эксперты объясняют на пальцах, что они означают

Источник материала: Onliner

Нацбанк подготовил очередной отчет по основным тенденциям кредитно-денежной политики за январь 2021 года. Если говорить проще, в отчете рассказывается, как изменилась экономика страны за последний год (январь к январю). Публикуем самое главное и объясняем, что означают все эти сложные цифры.

Инфляция составила 7,7%

По статистике выходит, что цены за год выросли в среднем на 7,7%, и это рекорд за последние 4 года. Напомним, самый весомый вклад в общий уровень цен внесли услуги, которые подорожали на 8,4% в среднем, а по отдельным показателям — на 23% (на столько стал дороже общественный транспорт). Почти на столько же подорожали непродовольственные товары, а вот продукты прибавили в цене 6,2% (но это в целом, некоторые позиции рванули вперед, например, растительное масло подорожало за год на 34%).

— Уровень инфляции оказался намного выше ожидаемого. По данным Нацбанка, это случилось из-за увеличения базовой инфляции, а не из-за регулирования государством цен. И в 2021 году, скорее всего, инфляция продолжит расти — многие регулируемые цены или уже повысили (например, на «коммуналку» и транспорт), или будут повышать, — объясняет старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

ВВП вырос на 1,3%, но многие товары лежат на складах

Как мы помним, карантина в стране не было, и пока многие страны объявили локдаун и остановили производство, мы продолжали выпускать продукцию. А чем больше произведенной продукции — тем выше показатель ВВП.





— Объем валового внутреннего продукта в январе 2021 года в текущих ценах составил 12,2 млрд рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 года, — пишет в отчете регулятор. — Индекс-дефлятор ВВП сложился в размере 109,5%. Увеличение реального ВВП произошло в первую очередь за счет роста промышленного производства.

Правда, продавать товар все по той же причине было почти некуда. Об этом говорит следующая цифра отчета: складские запасы в январе увеличились на 408,8 млн рублей и на 1 февраля достигли в общей сложности 5,5 млрд рублей.

— Обращает на себя внимание рост ВВП после падения по итогам года на 1,3%. К тому же есть более свежая статистика за февраль, которая уменьшила этот рост до 0,9%. Основной вклад в рост ВВП в январе внесла промышленность. Очевидно, рост тут не из-за высоких показателей в этом январе, а из-за их низких показателей в прошлом январе, когда произошел нефтяной конфликт с Россией и поставки нефти остановились. Внесло свой вклад в рост ВВП и промышленное производство, которое за это время выросло на 8,5%. Правда, и складские запасы выросли. То есть, ВВП за счет выпуска подрос, но товар так и остался лежать на складе, — объясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Инвестиции уменьшились на 5,3%

Эксперты отмечают также падение уровня инвестиций — на 5,3% за прошедший год (январь к январю).

— Несмотря на небольшое падение ВВП, инвестиции упали гораздо больше и практически по всем пунктам. Это значит, что мы жили «одним днем», мало думая о будущем, — отмечает Лев Львовский.

Реальная зарплата неумолимо растет, а число покупок в магазинах — снижается

Последние годы зарплата так растет, что не успевает за производительностью труда, и январь не стал исключением. Реальная заработная плата (напомним, это зарплата с учетом роста цен в стране) в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилась на 8,2%, а вот производительность труда снизилась на 0,5%. Во многом благодаря этой разбежке и увеличивается инфляция в стране, считают экономисты.





— Последние два года реальная зарплата растет в среднем на 8% за год. То есть не каждый человек, но все белорусы в среднем стали богаче и могут купить на те же деньги больше товаров. Что интересно, реально располагаемые денежные доходы (а они включают зарплаты плюс пенсии, пособия, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности) растут медленнее зарплаты. С одной стороны, рост доходов — это хорошо, но когда он длится долго и опережает производительность труда, это провоцирует повышение инфляции и давит на курс валют, — объясняет Вадим Иосуб.

Эксперты также обратили внимание на парадоксальную вещь: хотя люди стали зарабатывать больше, в розничных магазинах они стали тратить меньше. А ведь, по статистике, это основная статья трат.

— На фоне роста реальных зарплат кажется парадоксом показатель снижения розничного товарооборота на 0,9%. Логично, что, когда люди начинают больше зарабатывать, они и тратят в магазинах больше. Единственное, чем это можно объяснить, — это неуверенность в завтрашнем дне и откладывание заначки на черный день, — комментирует Вадим Иосуб.

Официальный уровень безработицы не меняется

Уровень зарегистрированной безработицы на конец января 2021 года составил 0,2% от численности рабочей силы. За весь предыдущий год он вообще не изменился. Дело в том, что безработица фактическая и официальная расходятся в десятки раз, потому что считаются они по-разному (оба показателя считает Минтруда). Официальная безработица показывает, какой процент людей пришли в службу занятости и зарегистрировались безработными, а фактическая — какой процент трудоспособного населения (от 15 до 74 лет) считают себя безработными.

— Этот показатель к реальному показателю безработицы не имеет никакого отношения, — говорит Вадим Иосуб. — Регистрироваться безработными мало кто хочет, учитывая размер пособия по безработице и необходимость участия в общественных работах. Более осмысленный показатель — численность занятых в экономике, которая за год снизилась на 0,4%. Это снижение устойчиво происходит много лет и отражает деградацию экономики.





В цифрах это выглядит так. Предприятия (без микроорганизаций и малых организаций) в декабре 2020 года приняли на работу 41,5 тыс. человек, а уволили 48,1 тыс. человек. То есть уволили на 6,6 тыс. человек больше, чем приняли. Но это не значит, что все эти люди остались без работы — возможно, какая-то часть перешла на малые предприятия, которые в статистике вообще не учитываются.

Грузоперевозки — минус целых 26%

Грузоперевозки остановились по понятной причине — из-за пандемии. Падение более чем на четверть сложно не заметить, но у большинства стран это падение было еще ощутимее.

— В отчете мы видим существенное ослабление одного из главных преимуществ Беларуси — грузоперевозок. Железнодорожные грузоперевозки даже немного выросли, а вот автоперевозки сократились на 26,1%, — обращает внимание аналитик BEROC Лев Львовский.