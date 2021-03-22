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Обрадовал Лукашенко в Купаловском театре. Чем успел отметиться новый министр культуры
Источник материала: UDF
Маркевич с бывший послом России Мезенцевым. Фото: belarus.mid.ru
В ноябре Александр Лукашенко удивил всех, назначив министром культуры чиновника, который до этого в этой сфере не проработал ни дня, а трудился в руководстве райисполкомов.
«Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность – ну как принято было раньше говорить – из их круга профессионалов, хотя я вас считаю самым профессиональным человеком», – сказал Лукашенко Анатолию Маркевичу.
Заявил Лукашенко, что спектакль в Купаловском стал «даже лучше»
При назначении Маркевича руководитель страны сразу обозначил, что ему придется заниматься Купаловским театром, откуда в августе вслед за увольнением директора Павла Латушко ушла большая часть труппы.
Чиновник стал подбирать актеров – пришлось набирать даже студентов из Университета культуры и Академии искусств.
В феврале в Купаловский с инспекцией приехал Лукашенко, которому показали репетицию спектакля «Павлинка». Там между Маркевичем и руководителем страны произошел следующий диалог.
Фото: president.gov.by
«Значит, в 2020 году мы загубили этот спектакль и снова его восстановили? Полностью? Не хуже, чем было?», – спросил Лукашенко.
«Я думаю, даже лучше», – ответил министр.
Между тем критики камня на камне не оставили от новой постановки спектакля: те же студенты откровенно не тянут необходимый уровень.
В интервью ОНТ Маркевич сказал:
«В истории с руководством Купаловского театра, на мой взгляд, мы где-то недосмотрели, в чем-то самоуспокоились. Наше общее благополучие несколько расслабило, ведь мы живём в спокойном государстве, у нас априори ничего подобного не должно было быть, но, к сожалению, произошло».
Принял нормы поведения, принятые в окружении Лукашенко: танцевал на балу, бегал на «Минской лыжне»
Маркевич был одним из немногих чиновников, кто присутствовал на новогоднем балу во Дворце Независимости (там также были министр образования Игорь Карпенко и вице-премьер Игорь Петришенко). Официально бал проводится для молодежи, хотя всем очевидно, что больше всех удовольствия от мероприятия получает стареющий Лукашенко.
Судя по всему, министр культуры танцевал с ректором Университета культуры Натальей Карчевской.
Фото: buk.by
На «Минской лыжне-2021» Маркевич с коллегами и вовсе занял второе место в эстафете среди министерств, уступив только команде Минспорта.
Фото: belta.by
Запускает эксперимент по грантовому формату финансирования, думает о повышении зарплат
Недавно министр объявил, что в этом году в Беларуси опробуют грантовый формат финансирования в сфере культуры. Это стандартная схема во многих странах Европы, но только не в нашей стране: проводится конкурс проектов и финансирование направляется лучшим заявкам.
При этом с зарплатами у работников культуры по-прежнему беда. В прошлом году средняя составила 691 рубль или 55% от средней зарплаты по стране. Министр говорит, что вопрос повышения заработка прорабатывается.
Министр культуры за белорусский язык, но против БЧБ
Также министр культуры, по всей видимости, не в курсе культурной ценности бело-красно-белого флага. На вопросы блогера Андрея Паука, Маркевич лишь ответил, что он знает, «что происходило» с символом в годы Великой Отечественной войны.
Активно ездит по регионам
Министр культуры обещает активно внедрять в практику работы встречи с людьми на местах и считает, что поездки в регионы нужны для выявления проблем.
За последние месяцы Маркевич посетил Полоцк, Витебск, Гомель, Вилейку, Островец, Брест, Кореличи, Клецк. Там он посещал как известные музеи, так и сельские клубы.
Вот одна из претензий министра:
«К сожалению, порой люди не приходят на работу вообще или посещают ее поочередно. Это непозволительно. А в выходные дни жизнь в учреждениях культуры должна кипеть».
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Маркевич, раньше не работавший в сфере культуры, принял нормы поведения, принятые в окружении Лукашенко.
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