Источник материала: UDF



Маркевич с бывший послом России Мезенцевым. Фото: belarus.mid.ru

«Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность – ну как принято было раньше говорить – из их круга профессионалов, хотя я вас считаю самым профессиональным человеком», – сказал Лукашенко Анатолию Маркевичу.

Заявил Лукашенко, что спектакль в Купаловском стал «даже лучше»

Фото: president.gov.by

«В истории с руководством Купаловского театра, на мой взгляд, мы где-то недосмотрели, в чем-то самоуспокоились. Наше общее благополучие несколько расслабило, ведь мы живём в спокойном государстве, у нас априори ничего подобного не должно было быть, но, к сожалению, произошло».

Принял нормы поведения, принятые в окружении Лукашенко: танцевал на балу, бегал на «Минской лыжне»





Фото: buk.by





Фото: belta.by

Запускает эксперимент по грантовому формату финансирования, думает о повышении зарплат

Министр культуры за белорусский язык, но против БЧБ

Активно ездит по регионам

«К сожалению, порой люди не приходят на работу вообще или посещают ее поочередно. Это непозволительно. А в выходные дни жизнь в учреждениях культуры должна кипеть».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обрадовал Лукашенко в Купаловском театре. Чем успел отметиться новый министр культуры Маркевич, раньше не работавший в сфере культуры, принял нормы поведения, принятые в окружении Лукашенко.