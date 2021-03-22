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Обрадовал Лукашенко в Купаловском театре. Чем успел отметиться новый министр культуры

22.03.2021 20:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обрадовал Лукашенко в Купаловском театре. Чем успел отметиться новый министр культуры
Маркевич с бывший послом России Мезенцевым. Фото: belarus.mid.ru
Бывший министр культуры Юрий Бондарь получил новый пост: он назначен ректором Республиканского института высшей школы. А как там справляется с делами нынешний руководитель Минкульта Анатолий Маркевич?

В ноябре Александр Лукашенко удивил всех, назначив министром культуры чиновника, который до этого в этой сфере не проработал ни дня, а трудился в руководстве райисполкомов.

«Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность – ну как принято было раньше говорить – из их круга профессионалов, хотя я вас считаю самым профессиональным человеком», – сказал Лукашенко Анатолию Маркевичу.

UDF рассказывает, чем новый министр успел отметиться на своем посту за истекшие четыре месяца.

Заявил Лукашенко, что спектакль в Купаловском стал «даже лучше»



При назначении Маркевича руководитель страны сразу обозначил, что ему придется заниматься Купаловским театром, откуда в августе вслед за увольнением директора Павла Латушко ушла большая часть труппы.
Чиновник стал подбирать актеров – пришлось набирать даже студентов из Университета культуры и Академии искусств.

В феврале в Купаловский с инспекцией приехал Лукашенко, которому показали репетицию спектакля «Павлинка». Там между Маркевичем и руководителем страны произошел следующий диалог.

Обрадовал Лукашенко в Купаловском театре. Чем успел отметиться новый министр культуры

Фото: president.gov.by

«Значит, в 2020 году мы загубили этот спектакль и снова его восстановили? Полностью? Не хуже, чем было?», – спросил Лукашенко.

«Я думаю, даже лучше», – ответил министр.

Между тем критики камня на камне не оставили от новой постановки спектакля: те же студенты откровенно не тянут необходимый уровень.

В интервью ОНТ Маркевич сказал:

«В истории с руководством Купаловского театра, на мой взгляд, мы где-то недосмотрели, в чем-то самоуспокоились. Наше общее благополучие несколько расслабило, ведь мы живём в спокойном государстве, у нас априори ничего подобного не должно было быть, но, к сожалению, произошло».


Принял нормы поведения, принятые в окружении Лукашенко: танцевал на балу, бегал на «Минской лыжне»

Маркевич был одним из немногих чиновников, кто присутствовал на новогоднем балу во Дворце Независимости (там также были министр образования Игорь Карпенко и вице-премьер Игорь Петришенко). Официально бал проводится для молодежи, хотя всем очевидно, что больше всех удовольствия от мероприятия получает стареющий Лукашенко.

Судя по всему, министр культуры танцевал с ректором Университета культуры Натальей Карчевской.

Обрадовал Лукашенко в Купаловском театре. Чем успел отметиться новый министр культуры

Фото: buk.by

На «Минской лыжне-2021» Маркевич с коллегами и вовсе занял второе место в эстафете среди министерств, уступив только команде Минспорта.

Обрадовал Лукашенко в Купаловском театре. Чем успел отметиться новый министр культуры

Фото: belta.by

Запускает эксперимент по грантовому формату финансирования, думает о повышении зарплат



Недавно министр объявил, что в этом году в Беларуси опробуют грантовый формат финансирования в сфере культуры. Это стандартная схема во многих странах Европы, но только не в нашей стране: проводится конкурс проектов и финансирование направляется лучшим заявкам.

При этом с зарплатами у работников культуры по-прежнему беда. В прошлом году средняя составила 691 рубль или 55% от средней зарплаты по стране. Министр говорит, что вопрос повышения заработка прорабатывается.

Министр культуры за белорусский язык, но против БЧБ



UDF не удалось обнаружить выступлений Маркевича на белорусском языке в должности министра культуры. Но известно, что он им владеет: в августе прошлого года чиновник выступал на белорусском в Ганцевичах.


Также министр культуры, по всей видимости, не в курсе культурной ценности бело-красно-белого флага. На вопросы блогера Андрея Паука, Маркевич лишь ответил, что он знает, «что происходило» с символом в годы Великой Отечественной войны.

Активно ездит по регионам


Министр культуры обещает активно внедрять в практику работы встречи с людьми на местах и считает, что поездки в регионы нужны для выявления проблем.

За последние месяцы Маркевич посетил Полоцк, Витебск, Гомель, Вилейку, Островец, Брест, Кореличи, Клецк. Там он посещал как известные музеи, так и сельские клубы.

Вот одна из претензий министра:

«К сожалению, порой люди не приходят на работу вообще или посещают ее поочередно. Это непозволительно. А в выходные дни жизнь в учреждениях культуры должна кипеть».
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Маркевич, раньше не работавший в сфере культуры, принял нормы поведения, принятые в окружении Лукашенко.
 
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