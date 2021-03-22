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Говорили даже про Гаагский трибунал. Стали известны подробности форума в Вильнюсе, где обсуждали политическую ситуацию в Беларуси

22.03.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Вильнюсе прошел форум Калиновского. Мероприятие организовано Сеймом Литвы при участии Светланы Тихановской. Стали известны подробности собрания.

Говорили даже про Гаагский трибунал. Стали известны подробности форума в Вильнюсе, где обсуждали политическую ситуацию в Беларуси
Фото из facebook.com/viachorka
Форум приурочили к годовщине казни Кастуся Калиновского — одной из видных фигур восстания 1863 года против Российской империи на территории нынешних Беларуси и Польши.

Участники собрания активно обсуждали политическую ситуацию в Беларуси и говорили о способах преодоления кризиса в стране, пишут Сильные Новости.

Итоги форума подвел на своей странице во фейсбуке советник Тихановской Франак Вячорка:

- Представители Евросоюза и ОБСЕ, США, Германии и Франции, Польши и Литвы поддержали призыв Светланы Тихановской к мирному урегулированию политического кризиса через переговоры.
- ОБСЕ под председательством Швеции смогла бы взять на себя ведущую роль в организации переговоров.
- Правительства и международные организации будут требовать немедленного прекращения государственного террора.
- Будет создан механизм по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, в том числе через международные суды (Гаагский трибунал, Европейский суд и так далее).
- Политзаключенные должны быть освобождены и реабилитированы.
- Необходимо оказать немедленную и всеобъемлющую поддержку независимым СМИ, правозащитникам, активистам, малому бизнесу.
- Будет опубликован всеобъемлющий план поддержки Беларуси, который обеспечит макроэкономическую поддержку переходного периода после проведения свободных и честных выборов.
 
 
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Сегодня в Вильнюсе прошел форум Калиновского. Мероприятие организовано Сеймом Литвы при участии Светланы Тихановской. Стали известны подробности собрания.
 
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