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Говорили даже про Гаагский трибунал. Стали известны подробности форума в Вильнюсе, где обсуждали политическую ситуацию в Беларуси
Источник материала: Партизан
Сегодня в Вильнюсе прошел форум Калиновского. Мероприятие организовано Сеймом Литвы при участии Светланы Тихановской. Стали известны подробности собрания.
Фото из facebook.com/viachorka
Форум приурочили к годовщине казни Кастуся Калиновского — одной из видных фигур восстания 1863 года против Российской империи на территории нынешних Беларуси и Польши.
Участники собрания активно обсуждали политическую ситуацию в Беларуси и говорили о способах преодоления кризиса в стране,
Итоги форума подвел на своей странице во фейсбуке советник Тихановской Франак Вячорка:
- Представители Евросоюза и ОБСЕ, США, Германии и Франции, Польши и Литвы поддержали призыв Светланы Тихановской к мирному урегулированию политического кризиса через переговоры.
- ОБСЕ под председательством Швеции смогла бы взять на себя ведущую роль в организации переговоров.
- Правительства и международные организации будут требовать немедленного прекращения государственного террора.
- Будет создан механизм по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, в том числе через международные суды (Гаагский трибунал, Европейский суд и так далее).
- Политзаключенные должны быть освобождены и реабилитированы.
- Необходимо оказать немедленную и всеобъемлющую поддержку независимым СМИ, правозащитникам, активистам, малому бизнесу.
- Будет опубликован всеобъемлющий план поддержки Беларуси, который обеспечит макроэкономическую поддержку переходного периода после проведения свободных и честных выборов.
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Говорили даже про Гаагский трибунал. Стали известны подробности форума в Вильнюсе, где обсуждали политическую ситуацию в Беларуси
Сегодня в Вильнюсе прошел форум Калиновского. Мероприятие организовано Сеймом Литвы при участии Светланы Тихановской. Стали известны подробности собрания.
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