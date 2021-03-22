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Санкции против Китая ввели США, Канада и Британия

22.03.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Санкции против Китая ввели США, Канада и Британия

  • 22.03.2021, 20:25
Санкции против Китая ввели США, Канада и Британия

Ограничительные меры введены против топ-чиновников Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Вслед за Евросоюзом санкции против китайских чиновников за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ввели Великобритания, США и Канада, передает korrespondent.net.

Так, Лондон ввел санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации. Под ограничения попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго, член парткома, глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань, заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, а также заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей Чжу Хайлунь. Санкции также распространяются на Синьцзянский производственно-строительный корпус.

Аналогичные санкции ввела Канада, а в "черный" список США попали двое китайских чиновников.

"Сегодняшние действия Минфина дополняют шаги, предпринятые также Европейским союзом, Соединенным Королевством и Канадой, которые ввели санкции против этих и других лиц", - сообщили в Минфине США.

Санкции США введены в рамках Глобального акта о правах человека имени Магнитского.

Введенные санкции предусматривают блокировку всей собственности или прав собственности попавших в список лиц на территории названных стран. Также физическим и юридическим лицам США запрещено заключать какие-либо сделки с фигурантами списка.

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Ограничительные меры введены против топ-чиновников Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
 
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