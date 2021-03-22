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Глава ФРС США назвал биткоин «заменителем золота»

22.03.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава ФРС США назвал биткоин «заменителем золота»

  • 22.03.2021, 20:05
Глава ФРС США назвал биткоин «заменителем золота»

Криптовалюта слишком волатильна и ничем не обеспечена, поэтому не может быть средством расчета.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал биткоин «заменителем золота» в ходе своего выступления на мероприятии, организованном Банком международных расчетов (BIS) 22 марта. Он также отметил, что главная криптовалюта слишком волатильна и ничем не обеспечена, поэтому не может быть средством расчета, передает РБК.

«Криптовалюты являются скорее активом для спекуляций, поэтому они не особо используются в качестве средства платежа. Это спекулятивный актив. По сути, это скорее заменитель золота, а не доллара», — пояснил глава ФРС.

В начале марта о способности биткоина заменить золото высказывался миллиардер и владелец баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан. По его мнению, золото умирает как средство сбережения, поскольку оно не меняется. В то же время, криптовалюты продолжают развиваться, появляются новые приложения, они становятся лучше, быстрее и дешевле, пояснил Кьюбан.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Криптовалюта слишком волатильна и ничем не обеспечена, поэтому не может быть средством расчета.
 
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