Память жива: жители и гости Беларуси возложили цветы к мемориалу «Хатынь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года карательный нацистский отряд сжег деревню со всеми жителями. Сегодня там проходят траурные мероприятия, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

У мемориала «Хатынь» всегда многолюдно. Но 22 марта – особенно. Тысячи людей несут цветы к вечному огню. Жители Беларуси и приезжие, чиновники, спортсмены, журналисты. Многие приводят детей.

«Здесь всегда жутко. Ощущения… Даже не знаю, как их описать. И чтобы сын тоже чувствовал, чтобы понимал, что такое война. Что это кровь, боль, смерть. Что это не всадник на лихом коне», – поделился житель Беларуси.

В Хатыни в 43-м карательные отряды убили 149 человек: согнали в сарай и подожгли. Спаслись несколько детей и один взрослый. В память о нем создали скульптуру «Непокоренный». Она стала центральной в мемориале. Там, где когда-то стояли дома, теперь лишь печные трубы с колоколом. Как напоминание о том, что война не должна больше повториться.

«Кто это понимает? Понимают ли все? Это вопросы, которые в нынешнее время задают. И по-своему это неожиданная для нас всех ситуация, когда ряд западных лидеров и общественность западных стран заставляют своих сограждан переосмыслить великий подвиг советского солдата и советского народа», – сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Не допустить такого – задача нынешнего поколения. Об этом говорил уже президент. Накануне Александр Лукашенко посетил Хатынь с сыновьями и принял участие в митинге-реквиеме «Лампада памяти».

«Вторая мировая была не просто войной, она стала планомерным истреблением наших славянских народов. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом. Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила», – сказал Лукашенко.