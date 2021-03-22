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Память жива: жители и гости Беларуси возложили цветы к мемориалу «Хатынь»
22.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года карательный нацистский отряд сжег деревню со всеми жителями. Сегодня там проходят траурные мероприятия, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
У мемориала «Хатынь» всегда многолюдно. Но 22 марта – особенно. Тысячи людей несут цветы к вечному огню. Жители Беларуси и приезжие, чиновники, спортсмены, журналисты. Многие приводят детей.
В Хатыни в 43-м карательные отряды убили 149 человек: согнали в сарай и подожгли. Спаслись несколько детей и один взрослый.
Не допустить такого – задача нынешнего поколения. Об этом говорил уже президент. Накануне Александр Лукашенко посетил Хатынь с сыновьями и принял участие в митинге-реквиеме «Лампада памяти».
Хатынь стала
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22 марта 1943 года карательный нацистский отряд сжег деревню со всеми жителями.
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