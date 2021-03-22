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«Это была пародия на суд». Председатель БСДП (Грамада) арестован на 15 суток

22.03.2021 21:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов арестован на 15 суток за неподчинение законным требованиям должностного лица.

 

«Это была пародия на суд». Председатель БСДП (Грамада) арестован на 15 суток
Игорь Борисов. Фото: Радыё Свабода.

 

Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов, который приехал в суд поддержать Борисова, назвал решение ошеломляющим даже «для тех людей, которые знают, как у нас осуществляется правосудие».

По его словам, в качестве свидетелей на суде по Skype выступали два милиционера, их видно не было, так как монитор был повернут к судье.

«Связь все время прерывалась, плохо было слышно, особенно Борисова. Мы не слышали, что он говорил, только отдельные слова. Это была пародия на суд», — заявил БелаПАН Пастухов.

Свидетели-милиционеры, по его словам, утверждали, что машина Игоря Борисова была остановлена и он был доставлен в УВД Партизанского района для установления личности, при этом политик «отказывался выходить из служебного автомобиля, упирался».

Адвокат Борисова заявил об отсутствии оснований останавливать машину, требовать у него удостоверение личности, а затем доставлять в РУВД, так как у него были водительские права. В качестве свидетеля была допрошена жена задержанного Елена Борисова.

Судья Михаил Макаревич признал Борисова виновным в неподчинении и арестовал на 15 суток. Адвокат планирует обжаловать решение.

«В официальную версию о неподчинении и отказе выйти из автобуса слабо верится, — заявил БелаПАН заместитель председателя БСДП Алексей Сигаев. — Какой смысл сопротивляться, если ты уже находишься на территории силовиков, за колючей проволокой?»

Другой вопрос, добавил он, что властям «нужно запугать белорусов, а также это признание того, что Игорь Борисов мог или может как-то испортить им карты в препятствовании празднованию 103-й годовщины провозглашения БНР».

Борисов был задержан 21 марта. Неизвестные в штатском и масках остановили его машину, когда он с семьей ехал в магазин.

В поддержку задержанного высказались зарубежные политики. «Президентские выборы в Беларуси 9 августа 2020 года не были ни свободными, ни справедливыми. Игорь Борисов и другие политики должны быть освобождены. Я осуждаю преследования и аресты мирных демонстрантов, за совершение которых отвечает режим и представители власти», — написал в «Фейсбуке» премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, который встречался с Борисовым в 2017 году.

 
 
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Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов арестован на 15 суток за неподчинение законным требованиям должностного лица.  
 
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