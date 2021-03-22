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В Беларуси создан независимый профсоюз медиков «Панацея»

22.03.2021 21:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси создана отраслевая организации Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) — профсоюз работников здравоохранения «Панацея».

 

В Беларуси создан независимый профсоюз медиков «Панацея»
Иллюстрация: jpgazeta.ru.

 

Его учредителями стали сотрудники РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, 3-й городской клинической больницы им. Е.В.Клумова и других учреждений.

Как сообщила БелаПАН заместитель председателя СПБ Мария Тарадецкая, своей задачей «Панацея» ставит защиту прав и интересов сотрудников здравоохранения, объединение медицинского сообщества, обсуждение реформирования отрасли, а также расширение возможностей международного сотрудничества для работников здравоохранения.

На момент объявления о создании профсоюза в нем уже состояло более пятисот представителей медицинского сообщества. К профсоюзу может присоединиться любой желающий медработник, отметила Тарадецкая. «Идея такого профсоюза у самих медиков появилась уже давно, а сейчас направо и налево увольняют, и люди меньше всего чувствуют себя защищенными. Они не уверены в том, что профсоюз, в котором они сегодня состоят, может отстаивать их интересы или хотя бы попытается это сделать. Поэтому логично, что они будут объединяться и защищаться», — сказала представитель СПБ.

СПБ оказывает «Панацее» организационную и юридическую поддержку.

Также Тарадецкая сообщила, что на минувшей неделе на базе СПБ создана еще одна отраслевая организации — профсоюз представителей науки и образования «Асветнік». В него вступили ученые, преподаватели вузов, сотрудники Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации.

 
 
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В Беларуси создана отраслевая организации Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) — профсоюз работников здравоохранения «Панацея».  
 
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