«Человек года-2020» в Могилеве Сергей Пехтерев покинул Беларусь









Сергей Пехтерев. Фото: МогилевОнлайн





пишет МогилевОнлайн, оказывавший помощь задержанным на акциях протеста и их родным, отбыл 14 суток за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях». С тех пор его неоднократно, как он сам выражается, «дергали люди в погонах», «работать, зарабатывать и платить налоги в Беларуси стало невозможно». В сентябре прошлого года Сергей Пехтерев,МогилевОнлайн, оказывавший помощь задержанным на акциях протеста и их родным, отбыл 14 суток за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях». С тех пор его неоднократно, как он сам выражается, «дергали люди в погонах», «работать, зарабатывать и платить налоги в Беларуси стало невозможно».





В последний раз Сергея Пехтерева доставили на беседу в РОВД 17 марта, тогда же у него конфисковали автомобиль, рабочий компьютер и мобильный телефон — предлогом послужила бело-красно-белая наклейка на авто.







