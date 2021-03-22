|
«Человек года-2020» в Могилеве Сергей Пехтерев покинул Беларусь
Источник материала: Партизан
Один из самых ярких и известных активистов Могилева, человек года-2020 Сергей Пехтерев покинул Беларусь. Об этом сообщил он сам в своем Instagram.
Сергей Пехтерев. Фото: МогилевОнлайн
В сентябре прошлого года Сергей Пехтерев,
В последний раз Сергея Пехтерева доставили на беседу в РОВД 17 марта, тогда же у него конфисковали автомобиль, рабочий компьютер и мобильный телефон — предлогом послужила бело-красно-белая наклейка на авто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых ярких и известных активистов Могилева, человек года-2020 Сергей Пехтерев покинул Беларусь. Об этом сообщил он сам в своем Instagram.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)