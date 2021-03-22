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Лидеру социал-демократов Игорю Борисову дали 15 суток за «неподчинение»
Источник материала: Партизан
22 марта в суде Партизанского района Минска осудили председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.
Игорь Борисов
Якобы он не подчинился «законному требованию должностного лица»,
Приговор озвучил судья Михаил Макаревич: 15 суток административного ареста.
До последнего не было известно, за что именно в воскресенье задержали Игоря Борисова. БСДП (Грамада) фигурирует в числе заявителей Дня Воли 25 марта, однако документы в Мингорисполком подавал заместитель председателя партии Алексей Сигаев.
Позже жене Игоря Елене Борисовой сообщили, что мужа обвинили в «неподчинении должностному лицу». Нюансы происшествия при этом не уточнили.
Игоря Борисова схватили 21 марта, когда тот ехал с семьей в магазин. Люди в штатском в черных масках задержали его на глазах у жены и 4-летнего ребенка, буквально вытащили из машины.
Политика доставили сначала в Партизанское РУВД Минска, а затем в Центр изоляции на Окрестина.
Перевод nn.by
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22 марта в суде Партизанского района Минска осудили председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.
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