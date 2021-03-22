От 25 тысяч евро. Топ квартир в Варшаве, Белостоке и Вильнюсе

















посмотреть , сколько стоят недорогие квартиры в европейских городах, а мы отобрали те, которые находятся максимально близко к Realt.by решил, сколько стоят недорогие квартиры в европейских городах, а мы отобрали те, которые находятся максимально близко к Гродно . Итак, где жилье дешевле — в Варшаве, Белостоке или Вильнюсе?



Вильнюс — от 40 тысяч евро

Вильнюс прекрасно знаком многим белорусам. Романтичные трущобы Ужуписа, советские панельки Каролинешкеса, симпатичные новостройки в районе Шнипишкес — все это нами не раз объезжено (по пути из «Икеи» в «Акрополис») и изучено.





Просматривая предложения в Вильнюсе, мы обратили внимание на вот этот двухэтажный синий домик. Здесь продается однокомнатная квартира площадью 24 «квадрата».





В квартире, расположенной на первом этаже деревянного дома 1940 года постройки, есть комната площадью 13 «квадратов», 9-метровая кухня и небольшой санузел.























Стоимость квартиры — 53 тысячи евро.





Автор объявления пишет, что дом расположен в одном из самых зеленых мест Вильнюса — в нескольких минутах ходьбы от парка Вингис и реки Нярис. «Если вы хотите жить в городе, любите активные прогулки на природе, но хотите иметь удобный и быстрый доступ к центру, это − идеальная квартира для вас!».





Квартира имеет отдельный вход и продается с мебелью и техникой. Рядом с домом есть парковка и имеется отдельная кладовая. Отопление в доме — электрическое. Рядом − остановка общественного транспорта, супермаркеты, детские сады и школы.





В объявлении подчеркивается, что покупка может стать хорошим вариантом для вложения средств, ведь окупаемость этого объекта недвижимости − около 7% (ее можно сдавать за 300 евро в месяц).





Если вас не особо интересует центр города, то можно поискать жилье на окраинах Вильнюса. Здесь оно стоит дешевле.





К примеру, вот эта аккуратная 1-комнатная квартира находится в районе Аукштейи Панеряй (Понары), это в 10−15 минутах езды от центра Вильнюса.





































Стоимость — 40 тысяч евро.





Жилье расположено на 5-м этаже пятиэтажного кирпичного дома 1977 года постройки.





Квартира площадью 29 «квадратов» продается с ремонтом и готова к заселению.





В объявлении отмечается, что дом со всех сторон граничит с лесом, но при этом рядом имеются 4 остановки общественного транспорта, а также — ж/д станция.





За инфраструктурой можно отправиться в Вильнюс, но магазины и детские учебные заведения можно найти и в самом пригороде.





Белосток — больше за те же деньги

Белосток – столица Подляского воеводства, а заодно и город, который часто выбирают многие белорусы для переезда в Польшу на работу или ПМЖ. Впрочем – оно и неудивительно: от границы с Гродненской областью – рукой подать, а еще и развитая инфраструктура, наличие высших учебных заведений, хорошая транспортная инфраструктура и многое другое.





А в какую сумму обойдется приобретение собственной недвижимости в Белостоке? Ответ искал ресурс polsha24.com.





Итак, продается уютная квартира в районе ул. św. Rocha, прямо в центре Белостока. Общая площадь жилья – 43 кв.м. Внутри - отдельная кухня, две спальни и ванная комната с туалетом. В комнатах на полу паркет, стены во всем помещении в светлых, приятных тонах. Ванная комната, соединенная с туалетом, отделана современной терракотовой плиткой. Квартира не требует больших вложений и готова к заселению. Стоимость жилья – 295 000 злотых.













Продается 4-комнатная квартира площадью 62 кв.м., расположенная в микрорайоне Bema. Большой плюс этой недвижимости - близость к магазинам, школам, торговым центрам, парку, близко к центру. Имеется парковочное место для жителей под блоком. Квартира – в очень хорошем состоянии, и не нуждается в дополнительных вложениях. Также недвижимости принадлежит чердак. Стоимость жилья – 335 000 злотых.













Также на продажу в Белостоке предлагается кавалерка в районе ул. Pułaskiego. Основные преимущества объекта: отличное транспортное сообщение с центром, тихий и спокойный район, близость к зеленым зонам. Имущество состоит из: комнаты, кухни с окном, небольшого коридора, ванной комнаты и балкона. Стоимость жилья – 235 000 злотых.













Продается трехкомнатная квартира, расположенная на 10 этаже 11-ти этажного дома, расположенного в микрорайоне Przydworcowe. Площадь жилья – 46 кв.м., а состоит она из: гостиной, 2 спален, кухни, ванной с туалетом и холла. Квартира двухсторонняя, светлая и теплая, имеется балкон с панорамным видом на город. Цена на недвижимость – 240 000 злотых.













Продается двухкомнатная квартира площадью 58 кв.м., расположенная по ул. Hallera в популярном жилом комплексе Dziesięciny, с очень хорошей инфраструктурой. Квартира - двусторонняя, включает в себя: гостиную, спальню, кухню с пристройкой, ванную комнату, довольно большой балкон и подвал. Стоимость жилья – 289 000 злотых.





Недалеко от центра Белостока продается квартира площадью 48 кв.м. на 3 этаже в 4-х этажном доме. Квартира с новым ремонтом, с полностью оборудованной кухней, мебелью и бытовой техникой В квартире есть подвал. Рядом – развитая инфраструктура и все необходимое для жизни. Стоимость недвижимости – 322 000 злотых.





Варшава — от 65 тысяч евро





В польской столице проживает более 3 миллионов человек. Жилье здесь есть абсолютно на разные вкусы: современные кварталы, старые районы, «социалистическое» наследие.





Мы остановили свой выбор на однокомнатной квартире площадью 27 «квадратов». Она находится в районе Таргувки неподалеку от Брудновского парка в десятиэтажном доме 70-х годов.





























Стоимость — 65 тысяч евро.





В квартире на Болеславицкой улице − отдельная светлая кухня, ванна, прихожая, гостиная со спальней в нише и балкон. У района Болеславицка — хорошее транспортное сообщение: до метро «Гданьский Мост» − 11 минут, до Старого города — 15 минут, до Центрального вокзала — 30 минут. Рядом находятся магазины Carrefour и Lidl, рынок, аптека, две поликлиники, банки, дошкольные заведения, начальные школы, комплекс бассейнов, кафе и другая инфраструктура.





Эта квартира-студия в Варшаве, возможно, заинтересует молодую пару или того, кто переезжает в одиночку.





Жилье площадью 19 квадратных метров станет отличным выбором для старта учебы или карьеры в польской столице. Месторасположение жилья — недалеко от центра и набережной Вислы. Квартира по улице Козьминской находится в хорошем техническом и санитарном состоянии и не требует затрат после покупки. Комната проста в обустройстве, в ней может поместиться как кровать, так и стол, стулья, шкаф для одежды и письменный стол.





























Стоимость — 64,9 тысячи евро.





Современная мини-кухня с холодильником позволит приготовить еду в хороших условиях, в ванной покупатель найдет душ и место для стиральной машины, а в холле в нише − большой шкаф. Окно выходит на юго-запад, поэтому солнце в квартире будет каждый день. Студия находится на последнем четвертом этаже довоенного дома без лифта. Квартира свободна.