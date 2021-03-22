Путин обсудил белорусскую ситуацию с главой Евросовета. «В Москве, похоже, начинают осознавать очевидное»

Источник материала: Салiдарнасць

22 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Среди прочего обсуждалась и ситуация в Беларуси. Почему это важно?

О том, что тема Беларуси всплывала во время разговора Путина и главы Евросовета, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что основной темой разговора были отношения ЕС и России. 25-26 марта эта тема будет обсуждаться на заседании Евросовета.

Примечательно, что ранее советник Светланы Тихановской Франак Вячорка говорил, что Россию будут приглашать как одну из сторон переговоров, за которые на платформе «Голос» уже проголосовало почти 700 тысяч белорусов. Посредником на переговорах должен стать ОБСЕ, и, по словам Вячорки, Кремль якобы не против этого.

Телеграм-канал Кукловод и овца называет несколько причин, почему Россия вдруг стала готова публично обсуждать белорусский кризис:

1. Нарастающее раздражение белорусским диктатором. Не получив в Сочи очередные миллиарды, Лукашенко публично отрёкся от обещаний, ранее данных Кремлю. В Москве, похоже, начинают осознавать вроде бы очевидную истину: любая ставка на Александра Григорьевича будет проигрышной.

2. Потеря симпатий со стороны белорусов. Кремль хорошо осведомлён о той огромной репутационной цене, которую он платит за поддержку режима. А без дружественного отношения со стороны белорусов никакие интеграционные проекты не будут устойчивы в долгосрочной перспективе. Поэтому надо начинать действовать, пока число граждан РБ, симпатизирующих России (сейчас примерно 1/3), не упало до долей процента.

3. Активизация США. В последние пару недель Штаты демонстрируют свою высокую заинтересованность в белорусском вопросе. Для них хлипкий режим Лукашенко — очевидная брешь во внешнеполитическом контуре России. В Москве не могут не опасаться того, что активное вмешательство в белорусский кризис со стороны главной мировой супердержавы может привести к полной утрате влияния в РБ.

Поэтому разумнее по-быстрому договориться с Европой, которая в целом не против сохранения российского влияния в Беларуси при условии того, что Лукашенко уйдёт и пройдут свободные выборы, — пишет автор.

И делает вывод:

— Лукашенко надоел (тут изначально был другой глагол) вообще всем. Его ухода желают в Москве, в Брюсселе, Вашингтоне, а главное — в самой Беларуси. И выходит, что в сохранении власти диктатора заинтересован даже не весь его режим, а лишь немногочисленная группа ближайших сторонников.

Вопрос времени, когда все стороны, заинтересованные в решении белорусского кризиса, смогут договориться по условиям демонтажа лукашенковской диктатуры. Но главное, что такие переговоры, похоже, наконец, начались. И тут крайне уместно предложение Тихановской, потому как диалог в формате ОБСЕ принципиально приемлем и для белорусского народа, и для РФ, и для ЕС, и даже для тех представителей режима, что ещё не совсем утратили связь с реальностью.

Кольцо вокруг Лукашенко постепенно сжимается, ловушка захлопывается. Если ЕС и РФ договорятся об уходе диктатора, то для режима счёт пойдёт на недели. Поэтому дадим хороший совет силовикам перед 25 марта: ведите себя максимально доброжелательно по отношению к своим согражданам, а главное — соблюдайте закон и не исполняйте заведомо преступные приказы начальства. Потому как в день X всё начальство улетит в жаркие страны, а отвечать придётся вам, — заключает автор.