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В Волковыске на курсы «Мова нанова» пришла милиция. Около 30 человек доставили в РОВД

22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Участники уверяли милиционеров, что это языковые курсы, где нет никакой политики, и даже предлагали сотрудникам поприсутствовать на занятиях. Но в итоге практически всех посадили в автобус и отвезли в милицию.

Об инциденте в Волковыске TUT.BY рассказал православный священник Александр Богдан, который был среди присутствующих.

По его словам, занятия по белорусскому языку только начались, когда в помещение на улице Желудева пришли сотрудники милиции. Они объясняли, что получили анонимный сигнал.

В Волковыске на курсы «Мова нанова» пришла милиция. Около 30 человек доставили в РОВД

После подписания уведомления и беседы людей начали отпускать. Фото: t.me/Grodno_grab

 — Мы предложили сотрудникам поприсутствовать на занятиях. Объясняли, что это языковые курсы и нет никакой политики, но в итоге практически всех посадили в автобус и отвезли в милицию, — говорит Александр Богдан.

Так в милицию было доставлено около 30 человек, одного несовершеннолетнего парня отпустили.

Позже стали выпускать и остальных задержанных, предварительно дав подписать уведомление, где написано об административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

 
 
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Участники уверяли милиционеров, что это языковые курсы, где нет никакой политики, и даже предлагали сотрудникам поприсутствовать на занятиях. Но в итоге...
 
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