Игорь Ворошкевич / Еврорадио​

Сперва сообщалось, будто задержали и музыканта Игоря Ворошкевича из группы "Крама", выступавшей на курсах. Однако Еврорадиос музыкантом и узнало, что он как раз перед налётом силовиков покинул помещение. Зато там осталась его гитара.