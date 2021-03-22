Источник материала: Хартия'97

Британия сократит военных из-за перехода на дроны и роботов 22.03.2021, 21:37

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Количество военнослужащих будет сокращено примерно на 10 000 солдат.

Количество военнослужащих армии Великобритании будет сокращено примерно на 10 000 солдат в рамках перехода к роботам, дронам и кибервойне, сообщает BBC .

Издание отмечает, что численность армии уже сократилась за последние 6 лет: по последним данным, в январе 2021 года в регулярной армии Великобритании насчитывалось 80 010 солдат, в то время как в 2015 году их было 86 080 человек.

После публикации на прошлой неделе отдельного так называемого комплексного обзора внешней и оборонной политики министры заявили, что необходимы большие изменения для создания более гибких вооруженных сил.

В результате сокращения у Британии появятся дополнительные деньги для сражений в новых областях космоса и кибернетики, а также для роботов и дронов. Киберсилы будут расширены, и появится новое космическое командование, которое будет координировать военные и коммерческие космические операции Великобритании.

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