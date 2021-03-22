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Сошедшая в горах на Кольском полуострове лавина засыпала группу туристов

22.03.2021 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лавина сошла с горного склона неподалеку от поселка Имандра на юго-западе Кольского полуострова в Мурманской области. На пути движения снежной массы находилась тургруппа, хотя туристов предупреждали о возможной опасности. Не исключено, что под завалами мог оказаться ребенок, сейчас на месте происшествия работают спасатели.

 

Сошедшая в горах на Кольском полуострове лавина засыпала группу туристов
Поисковые работы в Хибинах. Фото: МЧС РФ.

 

Как сообщает портал newizv.ru, следственное управление СК по Мурманской области РФ начало проверку информации о туристический группе, которая могла попасть под снежный карниз в горном массиве под Имандрой. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие, в том числе 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, на место происшествия выехали следователи. Чуть позже выяснилось, что найти пока не смогли только ребенка, остальные члены группы найдены и в медицинской помощи не нуждаются.

РБК отмечает, что туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте.

На месте происшествия работают спасатели из соседних городов Кировск и Мончегорск. На двух участках автодороги в Мурманской области из-за опасности схода лавин введено ограничение для всех видов транспорта. В январе этого года в результате двух сходов лавин под Норильском и в Карачаево-Черкесии уже погибали люди.

 
 
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Лавина сошла с горного склона неподалеку от поселка Имандра на юго-западе Кольского полуострова в Мурманской области. На пути движения снежной массы находилась...
 
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