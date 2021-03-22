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Трое жителей Жлобина приговорены к 2,5 года колонии за участие в «беспорядках» и «насилие в отношении милиции»

22.03.2021 22:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Троих жителей Жлобина 22 марта суд приговорил к 2,5 года колонии за «массовые беспорядки» и «насилие в отношении милиции». Прокурор Андрей Аношко запрашивал три года колонии каждому.

 

Трое жителей Жлобина приговорены к 2,5 года колонии за участие в «беспорядках» и «насилие в отношении милиции»
В зале суда.

 

О приговоре БелаПАН сообщили жители районного центра.

Молодые люди в возрасте от 21 года до 24 лет обвинялись в том, что 9 и 10 августа 2020 года принимали участие в массовых беспорядках и применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Уголовное дело Ильи Патрушева, Виктора Шмигельского и Андрея Шевчука рассматривал судья Николай Сергеевич.

Молодые люди были задержаны в ноябре. МВД утверждало, что они «бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт».

Подсудимые признавали вину частично. Шмигельский сообщил, что пошел в центр города из любопытства, лозунги не кричал, в сцепке не стоял. Шевчук заявил в суде, что сделал признание на видеокамеру под давлением. По словам обвиняемого, его задержали сотрудники ОМОН 18 ноября на Белорусском металлургическом заводе, вывезли в лес, избили и сказали, что нужно говорить на камеру.

Как пояснил в суде Патрушев, признательные показания о том, что он бросал камни в сторону милиции, дал на следствии потому, что его запугали, и своих знакомых он оговорил.

Ранее суд Жлобинского района отправил в колонию на три года за «массовые беспорядки» 18-летнего Александра Киселева, 19-летнего Евгения Кохановского (3,5 года колонии), 21-летнего Дмитрия Гопту (страдает умственной неполноценностью, осужден на 2 года колонии) и 17-летнего Виталия Прохорова (2 года).

 
 
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Троих жителей Жлобина 22 марта суд приговорил к 2,5 года колонии за «массовые беспорядки» и «насилие в отношении милиции». Прокурор Андрей Аношко запрашивал три года...
 
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