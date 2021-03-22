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Китай пообещал ЕС жесткие санкции и тут же ввел их

22.03.2021 22:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Китай пообещал ЕС жесткие санкции и тут же ввел их
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Китай пообещал ЕС жесткие санкции в ответ на «нотации» о правах человека, которые Пекин якобы нарушает в Синцзьянь-Уйгурском автономном регионе, и тут же ввел их. Об этом говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

«Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами и не идти по ошибочному пути все дальше, иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры», — цитировали МИД Китая РИА Новости.

Спустя некоторое время Пекин объявил о введении санкций в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из Брюсселя. В МИД отметили, что подобные обвинения идут вразрез с международным правом и подрывают авторитет Китая. В ведомстве пообещали, что введут еще более жесткие санкции, если в ЕС продолжат выступать с обвинениями.

Ранее Reuters писало, что главы МИД ЕС также согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список. Их обвиняют в нарушении прав человека в связи с преследованием мусульман-уйгуров.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute писал, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением. Это первый раз, когда обвинения против КНР анализировало негосударственное предприятие.
 
 
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Аналитики считают, что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать...
 
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