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Запрыгнувший в лодку морской лев съел всю рыбу и попал на видео

22.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запрыгнувший в лодку морской лев съел всю рыбу и попал на видео

Морской лев запрыгнул в лодку, на которой находились кормившие пеликанов мужчины. Животное съело всю рыбу. На видеозапись необычного случая обращает внимание Unilad.

Ролик начал набирать популярность в Twitter. За два дня он собрал почти 9,5 миллионов просмотров. На записи мужчина стоит на корме мчащейся по волнам лодки. Он кормит рыбой вьющихся над судном пеликанов. Неожиданно к птицам присоединился морской лев.

Животное облокотилось о борт лодки ластами. Мужчина угостил рыбой и морского льва. После этого незваный гость запрыгнул на лодку и съел всю рыбу из контейнера.

Инцидент развеселил пассажиров лодки.

Фото: pixabay

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Морской лев запрыгнул в лодку, на которой находились кормившие пеликанов мужчины. Животное съело всю рыбу. На видеозапись необычного случая обращает внимание Unilad....
 
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