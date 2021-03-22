Запрыгнувший в лодку морской лев съел всю рыбу и попал на видео

Источник материала: ОНТ

Морской лев запрыгнул в лодку, на которой находились кормившие пеликанов мужчины. Животное съело всю рыбу. На видеозапись необычного случая обращает внимание Unilad.

Ролик начал набирать популярность в Twitter. За два дня он собрал почти 9,5 миллионов просмотров. На записи мужчина стоит на корме мчащейся по волнам лодки. Он кормит рыбой вьющихся над судном пеликанов. Неожиданно к птицам присоединился морской лев.

Животное облокотилось о борт лодки ластами. Мужчина угостил рыбой и морского льва. После этого незваный гость запрыгнул на лодку и съел всю рыбу из контейнера.

Инцидент развеселил пассажиров лодки.

Фото: pixabay

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