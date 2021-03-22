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5-ю отдельную милицейскую бригаду посетил помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк
Источник материала: ОНТ
Как будут развиваться внутренние войска в современном мире, обсуждали сегодня в Могилёве. 5-ю отдельную милицейскую бригаду сегодня посетил помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.
Эта специальная милицейская бригада выполняет различные задачи: от охраны общественного порядка до разминирования. Здесь служат как солдаты-срочники, так и контрактники. Помощник Президента интересовался вопросами от быта до развития материально-технической базы.
Леонид Мартынюк посетил выставку спецсредств и ознакомился с работой кинологического центра – единственного в Беларуси, где готовят профильных специалистов для внутренних войск. От сапёров до разыскников, нацеленных на поиск наркотиков и взрывчатки.
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5-ю отдельную милицейскую бригаду посетил помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк
Как будут развиваться внутренние войска в современном мире, обсуждали сегодня в Могилёве. 5-ю отдельную милицейскую бригаду сегодня посетил помощник Президента –...
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