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Украинец поймал на спиннинг ребенка в ледяной реке и спас ему жизнь

22.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украинец поймал на спиннинг ребенка в ледяной реке и спас ему жизнь

В Киеве (Украина) рыбак с помощью спиннинга вытащил из ледяной реки мальчика. Об этом информирует «Страна».

Рыбачивший Ричард Горда заметил в 20 метрах от берега на тонкой льдине 11-летнего ребенка. Мужчина взял у своего знакомого Сергея Булавского спиннинг с мощным шнуром и успешно его закинул. Мальчик схватился за шнур, и Горда начал подтаскивать его вместе с льдиной к берегу.

Мужчина признался, что после инцидента у него дрожали руки, а спасенный ребенок поспешил с другом домой. «Рыбалка удалась», – заключил мужчина.

Горда свой поступок подвигом не считает. Украинец отмечает, что он просто оказался в нужном месте в нужное время.

Рыбак добавил, что за последние шесть лет он уже спасал детей.

Фото: Facebook

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В Киеве (Украина) рыбак с помощью спиннинга вытащил из ледяной реки мальчика. Об этом информирует «Страна». Рыбачивший Ричард Горда заметил в 20 метрах от берега на...
 
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