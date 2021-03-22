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Украинец поймал на спиннинг ребенка в ледяной реке и спас ему жизнь
Источник материала: ОНТ
В Киеве (Украина) рыбак с помощью спиннинга вытащил из ледяной реки мальчика. Об этом
Рыбачивший Ричард Горда заметил в 20 метрах от берега на тонкой льдине 11-летнего ребенка. Мужчина взял у своего знакомого Сергея Булавского спиннинг с мощным шнуром и успешно его закинул. Мальчик схватился за шнур, и Горда начал подтаскивать его вместе с льдиной к берегу.
Мужчина признался, что после инцидента у него дрожали руки, а спасенный ребенок поспешил с другом домой. «Рыбалка удалась», – заключил мужчина.
Горда свой поступок подвигом не считает. Украинец отмечает, что он просто оказался в нужном месте в нужное время.
Рыбак добавил, что за последние шесть лет он уже спасал детей.
Фото: Facebook
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В Киеве (Украина) рыбак с помощью спиннинга вытащил из ледяной реки мальчика. Об этом информирует «Страна». Рыбачивший Ричард Горда заметил в 20 метрах от берега на...
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