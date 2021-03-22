5 лет со дня страшных терактов в Брюсселе: памятные акции с участием короля Бельгии прошли в городе

Источник материала: ОНТ

Одним из самых тяжёлых дней в истории Евросоюза называют 22 марта 2016 года. Ровно 5 лет назад в столице ЕС произошли страшные теракты. Сначала прогремел взрыв в аэропорту, а спустя 40 мин. взрывное устройство сработало в метро. В атаках погибли 32 человека, 350 получили увечья. Ответственность взяло на себя «Исламское государство». Сегодня прошли памятные акции, в которых участвовала и королевская чета.





Дым, языки пламени и нарастающий шум виде криков людей и воя сирен - этими видеокадрами начинались все выпуски мировых новостей 22 марта 2016 года. Срочные сообщения - взрыв в национальном аэропорту Бельгии.

Чуть позже станет известно - два подрыва, один у стоек регистрации, второй – возле кофейни, произвели террористы-смертники. Была ещё третья бомба, которая не взорвалась. 14 человек погибли, 96 – получили ранения.

Люди, не дожидаясь указаний полиции, стали в панике покидать аэропорт. Рейсы отправляют на другие аэродромы, наземное движение ограничено. До города 11 км, но и оттуда через 40 мин. придут ужасные новости.

Ещё один взрыв гремит в самом центре Брюсселя. Бомба рвётся прямо в вагоне метро, между станциями, расположенными в так называемом европейском квартале, где сосредоточены штаб-квартиры европейской власти.

Эта атака становится ещё более кровавой - 20 убитых на месте, 106 раненых, 17 из которых – в тяжелейшем состоянии.

Движение метрополитена остановлено, отменены все международные поезда. Власти вводят наивысший уровень террористической угрозы и просят жителей оставаться дома. Улицы Брюсселя пустеют. Бельгийская прокуратура просит средства массовой информации отказаться от детальной трансляции текущих событий - не исключены новые взрывы, на свободе остаются сообщники.

Уже вечером того же дня полиция публикует стоп-кадр с камер видеонаблюдения аэропорта, на котором изображены трое мужчин, подозреваемые в совершении терактов. Двое из них подорвали бомбы в аэропорту, один – в вагоне метро. Смертниками оказались марроканец и двое уроженцев Бельгии с арабскими корнями. Следствие пришло к выводу, что бельгийские взрывы стали ответом на арест главного организатора терактов во Франции, которые произошли в Париже четырьмя месяцами ранее. Тогда было убито 130 человек. Бельгийские взрыватели были связаны с экстремистами «Исламского государства» и являлись участниками ячейки, которая организовала атаки во французской столице.

Расследование всех обстоятельств бельгийских терактов, которые стали крупнейшими за всю историю страны, коснулись не только организаторов и пособников этих кровавых преступлений, но и действий властей. Спецслужбы знали о готовящихся атаках, но из-за несогласованных действий не смогли их предотвратить. Сама же террористическая активность внутри страны имеет рациональное объяснение. В своё время около 400 бельгийцев вступили в ряды боевиков ИГИЛ, что сделало страну пропорционально населению одним из крупнейших поставщиков джихадистов в зону конфликта. Спустя год в центре евроквартала появился монумент памяти жертв терактов, небольшие акции памяти каждый год проходили на месте взрывов без особой помпы и медиаактивностей.

И вот спустя 5 лет церемония проходит в самом сердце Брюсселя, в центре европейского квартала со всеми почестями и высокими гостями. И, конечно, с особыми мерами безопасности.

Центр квартала оцеплен полицией, у мемориалов - цветы. На экранах – списки погибших, на небольшой сцене - выжившие, медики, спасатели, полицейские. Среди гостей - король Бельгии с супругой и премьер-министр страны.

Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии: «Задача, которая всё ещё остаётся у нас, несмотря на наши утраты, на несправедливые страдания, причиненные стольким семьям, найти в себе силы, чтобы проявлять больше искренности друг к другу. Если нам удастся обратить сочувствие и любовь в нашем ответе на ненависть, тогда мы победим».

Конечно, террористические угрозы за это время и в Европе в целом, и в самой Бельгии были понижены, разгром «Исламского государства», программы интеграции для беженцев, заслоны трафику и сотрудничество со странами Ближнего Востока принесли определённые результаты. Сейчас главную угрозу европейцы видят в пандемии и её последствиях, но именно физическая безопасность остаётся одной из главных ценностей европейского континента.

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