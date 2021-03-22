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10 общественных организаций Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии

22.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 общественных организаций Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии

Во имя мира и согласия. 10 крупнейших общественных организаций Беларуси сегодня подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

С предложением объединить усилия в Год народного единства выступил Белорусский республиканский союз молодежи. Инициативу поддержали Федерация профсоюзов, «Белая Русь», Фонд мира, Объединения ветеранов и офицеров, Союз женщин. Организации разные, но цели общие - мир и стабильность в Беларуси, укрепление межконфессионального и межнационального согласия, сохранение правды о Великой Отечественной войне, а также конструктивный диалог в белорусском обществе.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: «Сегодня этим меморандумом мы хотим сделать определённый посыл. Надо каждый, чтобы сегодня понимал – всё, что мы делаем, должно нести созидание, добро и развитие.  Дружбой, взаимопониманием и поддержкой друг друга, наши общественные объединения продолжат свою конструктивную работу во благо Беларуси».

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: «За одним столом сегодня собираются разные организации, которые консолидируют наше гражданское общество, которые хотят сплотить свои силы, чтобы вместе проводить мероприятия с молодёжью, для преемственности поколений. Чтобы рассказать и чтобы объединить как можно больше людей в год народного единства».

Меморандум стал главным итогом открытого диалога между общественными объединениями.  Дату и место встречи выбрали не случайно. 22 марта – день хатынской трагедии, а Храм Всех Святых - место духовного единения. Стремление белорусского общества к единству поддержали представители разных конфессий.

Федор Повный, настоятель прихода Храма-памятника Всех Святых: «Нужно быть бдительными, духовно бодрыми и по-настоящему патриотичными. Чем больше людей, каждый человек будет включать в своё поле зрение, думать об общем с ними благе, тем крепче будет общество. Иначе говоря, делая любое дело, мы должны думать о других прежде, чем о себе».

Один из первых совместных проектов общественных объединений -  акция «Восстановление святынь Беларуси». Общими усилиями благоустроить собираются более 80 храмов, монастырей и других святых мест.
 

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Во имя мира и согласия. 10 крупнейших общественных организаций Беларуси сегодня подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. С предложением объединить...
 
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