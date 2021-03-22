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10 общественных организаций Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Источник материала: ОНТ
Во имя мира и согласия. 10 крупнейших общественных организаций Беларуси сегодня подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.
С предложением объединить усилия в Год народного единства выступил Белорусский республиканский союз молодежи. Инициативу поддержали Федерация профсоюзов, «Белая Русь», Фонд мира, Объединения ветеранов и офицеров, Союз женщин. Организации разные, но цели общие - мир и стабильность в Беларуси, укрепление межконфессионального и межнационального согласия, сохранение правды о Великой Отечественной войне, а также конструктивный диалог в белорусском обществе.
Меморандум стал главным итогом открытого диалога между общественными объединениями. Дату и место встречи выбрали не случайно. 22 марта – день хатынской трагедии, а Храм Всех Святых - место духовного единения. Стремление белорусского общества к единству поддержали представители разных конфессий.
Один из первых совместных проектов общественных объединений - акция «Восстановление святынь Беларуси». Общими усилиями благоустроить собираются более 80 храмов, монастырей и других святых мест.
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Во имя мира и согласия. 10 крупнейших общественных организаций Беларуси сегодня подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. С предложением объединить...
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