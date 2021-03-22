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Выставка BUDEXPO: Минский автозавод и застройщик Dana Holdings наметили варианты дальнейшего сотрудничества
Источник материала: ОНТ
Новые проекты и социальная ответственность бизнеса. На прошедшей в Минске Международной специализированной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO Минский автозавод и застройщик Dana Holdings подтвердили надежность своего стратегического партнерства и наметили варианты дальнейшего сотрудничества.
Сотрудничество стартовало 2 года назад – тогда на выставке BUDEXPO было подписано соглашение о покупке 20-ти единиц строительной техники МАЗ. Машины были направлены на строительство многофункционального комплекса Minsk World – крупнейшего в Европе. Это тысячи квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Здесь создаётся инфраструктура, отвечающая всем потребностям жителей. Поэтому застройщику комплекса Minsk World требуется мощная и надежная техника. Выбор пал на белорусские автомобили. На очередном форуме партнёры сверили часы и договорились о новых поставках.
На выставке в этом году МАЗ представил новые решения. В частности, самосвал с колесной формулой 8х4 и новую модель автокрана. Техника предприятия – самосвалы, бетоносмесители – востребована на объектах застройщика.
Ещё одно направление сотрудничества – использование МАЗов на внешних рынках.
Каждая выставка – это и возможность договориться и найти новые точки соприкосновения для бизнеса. Вот новый пример. Экспонат выставки – мобильный офис на шасси МАЗа, который выпускает одно из его подразделений.
Сотрудничество не ограничивается поставками техники. Компании реализуют и совместную социальную программу. Это возможность для работников МАЗа улучшить свои жилищные условия.
Выставка завершена, позиции сверены. Как показывает практика, лидеры экономики эффективно работают даже в самых непростых условиях и намерены развивать плодотворное сотрудничество. Успех компаний, как было подчёркнуто, обусловлен конкретными делами, а они в дополнительном представлении не нуждаются.
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Выставка BUDEXPO: Минский автозавод и застройщик Dana Holdings наметили варианты дальнейшего сотрудничества
Новые проекты и социальная ответственность бизнеса. На прошедшей в Минске Международной специализированной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO Минский...
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