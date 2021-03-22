Выставка BUDEXPO: Минский автозавод и застройщик Dana Holdings наметили варианты дальнейшего сотрудничества

Источник материала: ОНТ

Новые проекты и социальная ответственность бизнеса. На прошедшей в Минске Международной специализированной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO Минский автозавод и застройщик Dana Holdings подтвердили надежность своего стратегического партнерства и наметили варианты дальнейшего сотрудничества.





Сотрудничество стартовало 2 года назад – тогда на выставке BUDEXPO было подписано соглашение о покупке 20-ти единиц строительной техники МАЗ. Машины были направлены на строительство многофункционального комплекса Minsk World – крупнейшего в Европе. Это тысячи квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Здесь создаётся инфраструктура, отвечающая всем потребностям жителей. Поэтому застройщику комплекса Minsk World требуется мощная и надежная техника. Выбор пал на белорусские автомобили. На очередном форуме партнёры сверили часы и договорились о новых поставках.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода: «Машины отвечают всем требованиям технических регламентов Республики Беларусь и Таможенного союза. Благодаря конструкторским разработкам улучшены технические характеристики этих машин».

На выставке в этом году МАЗ представил новые решения. В частности, самосвал с колесной формулой 8х4 и новую модель автокрана. Техника предприятия – самосвалы, бетоносмесители – востребована на объектах застройщика.

Ещё одно направление сотрудничества – использование МАЗов на внешних рынках.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Мы работаем во многих странах Европы и используем технику многих мировых производителей, поэтому можем сравнивать. Оборудование и техника МАЗа ничем не отличается от лучших европейских брендов, зато условия покупки и цены у белорусского предприятия гораздо лучше. Поэтому сейчас мы думаем над тем, чтобы использовать специальную технику МАЗ на наших строительных объектах в других странах Европы».

Каждая выставка – это и возможность договориться и найти новые точки соприкосновения для бизнеса. Вот новый пример. Экспонат выставки – мобильный офис на шасси МАЗа, который выпускает одно из его подразделений.

Сотрудничество не ограничивается поставками техники. Компании реализуют и совместную социальную программу. Это возможность для работников МАЗа улучшить свои жилищные условия.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода: «Совместная корпоративная программа, реализуемая МАЗом и застройщиком по строительству жилья для сотрудников нашего предприятия, приносит весомые результаты. На сегодняшний момент уже многие семьи автозаводчан смогли улучшить свои жилищные условия и вселиться в новые квартиры в комфортных столичных комплексах».

Выставка завершена, позиции сверены. Как показывает практика, лидеры экономики эффективно работают даже в самых непростых условиях и намерены развивать плодотворное сотрудничество. Успех компаний, как было подчёркнуто, обусловлен конкретными делами, а они в дополнительном представлении не нуждаются.

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