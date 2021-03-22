Новую олимпийскую форму для белорусских атлетов презентовал НОК: наши цвета – синий, мятный и белый

Источник материала: ОНТ

Завершилась презентация формы, в которой белорусские атлеты выйдут на открытие Олимпиады в Японии. Наши цвета - синий, мятный и белый. Презентовал одежду спортсменов Национальный олимпийский комитет. Когда встречают по одёжке, а провожают по результатам.

Открытие последней летней Олимпиады, которая прошла в Бразилии. Каждая сборная с гордостью надевает костюмы с символикой своей страны. Это важно - твой флаг, твой герб, твой гимн. Всё твое – то, ради чего ты выходишь на спортивные площадки, то, за что борешься, плывешь, гребешь, бежишь или стреляешь. Атлеты – это элита страны, и они должны выглядеть презентабельно.

Сегодня новую олимпийскую форму примеряли лучшие белорусские атлеты. На презентацию пришли более 100 спортсменов, которых знают во всем мире, потому что для победы и для своей страны они не жалели ни сил, ни эмоций.

Впервые наша команда будет одета в экипировку под знаком Made in Belarus. Это касается как дизайна, так и пошива. Дизайн разработали не модные стилисты, а сотрудники нашего Олимпийского комитета. Впервые в истории на 32-й Олимпиаде в Японии команда Беларуси выступит под собственным брендом Team BY.

В основе логотипа Team BY – аист. Настоящий символ Беларуси – стремление вверх, вперед, к победам. Наша страна и наши атлеты достойны считаться чемпионами. Когда готовили новую коллекцию формы, конечно, советовались с атлетами, учитывали климатические особенности азиатского региона. Ведь в июне в Токио будет очень жарко во всех смыслах.

Презентацию олимпийской формы приурочили к 30-летию Национального олимпийского комитета. Это большая спортивная история нашей страны. За 30 лет суверенной Беларуси наши атлеты выиграли на зимних и летних Олимпийских играх 96 медалей. Мы видели истории Дарьи Домрачевой, Алексея Гришина, Анны Гуськовой, Владислава Гончарова… Этот список необъятен. И наша команда не собирается останавливаться. Впереди Токио, который точно покорится белорусам. На этот момент у нас – 80 лицензий на главный старт четырехлетия. Старт, где наши пойдут до конца и выглядеть будут точно красиво.

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