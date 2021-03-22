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Доктор Мясников назвал продукт, вызывающий рак желудка
Источник материала: ОНТ
Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1»
Эксперт напомнил, что колбаса – это канцероген.
Медик добавил, что колбасу можно лишь «пробовать», но из-за большого количества содержащихся в ней соли и трансжиров употребление данного продукта опасно.
Фото: pixabay
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Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что к раку желудка может привести частое...
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